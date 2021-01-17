هل تمنح ألمانيا مزايا للملقحين ضد كورونا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفضت وزارة الصحة الألمانية حملة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الرامية لمنح الملقحين ضد فيروس كورونا استثناءات من قيود مواجهة كورونا.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية، الأحد، بالعاصمة برلين: "أية تدخلات في الحريات المدنية يجب أن تكون مبررة دائما.. ولكن طالما أنه ليس واضحا إذا ما كان يمكن لشخص ملقح أن يكون حاملا للفيروس أم لا، فلا يمكن أن تكون هناك أية استثناءات له".



كان وزير الخارجية الألماني دعا للسماح للأشخاص الذين تلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد بدخول المطاعم أو دور السينما بشكل مبكر عن غيرهم، ليكون بذلك أول رئيس اتحادي يدعو لمثل هذه المزايا للحاصلين على اللقاح.

وأضاف ماس لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر، الأحد: "يجب السماح لمن تلقوا اللقاح بممارسة حقوقهم الأساسية مجددا.. لم يتضح حتى الآن بشكل نهائي إلى أي مدى يمكن للأشخاص الذين تلقوا اللقاح نقل العدوى لغيرهم، ولكن الواضح هو: لن يسلب شخص تلقى اللقاح جهاز تنفس صناعي من شخص آخر. وبذلك يسقط على الأقل السبب الجوهري لتقييد الحقوق الأساسية".