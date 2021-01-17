شكرا لقرائتكم خبر عن «شاومي» الصينية تعتزم إصدار هواتف قابلة للطي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسعى شركة شاوي الصينية للدخول في سوق الهواتف القابلة للطي، حيث أظهرت صور مسربة، عمل الشركة على إصدار هاتف ينتمي إلى هذه الفئة، شبيه بهاتف سامسونج من الطراز «فولد».

سيعتمد هاتف «شاومي» الجديد واجهة «إم آي يو أي 12»، والتي تضم العديد من الميزات والتحديثات الجديدة، بما فيها تعزيز الخصوصية وسهولة نقل البيانات، بحسب ما نقلته «سكاي نيوز عربية» من موقع «جي إس إم أرينا»، المتخصص بالأخبار التقنية.

كذلك من المتوقع أن يوفر الهاتف سعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت، بالإضافة إلى كاميرا «سيلفي».

وكان الخبراء التقنيون قد أشاروا، في ديسمبر الماضي، إلى عمل «شاومي» على هاتف للطي ستطلقه الشركة في العام الجاري.