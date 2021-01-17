شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تطلق أكبر مركز لإنتاج لقاحات كورونا بتكلفة 158 مليون استرلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن بدء العمل في إقامة أكبر مركز لإنتاج لقاحات فيروس كورونا، بقيمة 158 مليون جنيه استرلينى في أوكسفورد شاير، والذى سيتم الانتهاء منه وافتتاحه في غضون أربعة اشهر من الأن، طبقا لما ورد في صحيفة الديلى ميل البريطانية.

و قال الدكتور ماثيو دوشارس ، المشرف على مركز إنتاج اللقاحات البريطاني، أن مركز أوكسفوردشاير سيتمكن من تطعيم جميع سكان المملكة المتحدة ضد متغيرات فيروس كورونا الجديدة، موضحا أنه تم البدء به لإنتاج اللقاحات ضد فيروسات التاجية المستقبلية في غضون أشهر، مؤكدا أن المركز سيكون قادرا على إنتاج 70 مليون جرعة خلال فترة تتراوح من أربعة إلى خمسة أشهر.

ومن المقرر أن يسهم مركز ابتكار تصنيع اللقاحات (VMIC) في تطعيم الملايين من البريطانيين خلال فترة زمينة بسيطة، وقد يكون مركز VMIC حاسماً في التلقيح ضد الطفرات الخطيرة المحتملة للفيروس، خاصة التي العثور عليها في جنوب إفريقيا ومؤخراً في البرازيل وأمريكا الجنوبية.





وأعلنت وزارة الصحة البريطانية أنها تستهدف الإسراع للانتهاء من المشروع الذي تبلغ قيمته 158 مليون جنيه إسترليني من قبل الحكومة، والذى سيتم بنائه على مساحة 7،400 متر مربع، والذى ينقذ المملكة المتحدة من نقص توريدات اللقاحات خاصة انه يتم شحن جرعات فايزر واكسفورد من بليجكا وهولندا.

وأضاف أن المصنع سيكون قادرًا أيضًا على تكييف إنتاجه مع الفيروسات المحتملة الأخرى ، ودعم دفاعات بريطانيا ضد الوباء على المدى الطويل.