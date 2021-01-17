بيروت - نادين محمد - الكيتو دايت Keto Diet أو النظام الغذائي الكيتوني، هو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، متوسط البروتين مرتفع الدهون، يعمل على تزويد الجسم بالطاقة من خلال الدهون بدلاً من الكربوهيدرات، حيث تكون القيم الغذائية على النحو التالي:

70 إلى 80 % من الدهون.

20 إلى 25 % من البروتين.

5 إلى 10 % من الكربوهيدرات.

كيف يعمل الكيتو دايت في الجسم؟



اشتق الكيتو دايت من اسم الكيتو، وهي كناية عن جزيئات وقود صغيرة تسمى الكيتونKetone تخزن في الكبد كمصدر بديل للطاقة، فيتم حرق هذه الجزيئات عند فقدان المصدر الأساسي للطاقة، أي الجلوكوز Glucose والإنسولين Insulin.

يتم في هذه المرحلة حرق الدهون بشكل متواصل طوال اليوم، إذ إن كل حركة ونشاط يقوم بها الجسم والعقل يحتاجان إلى طاقة، حتى خلال النوم.

وبحسب الدراسات العلمية والسريرية، لا يشعر متّبع الكيتو دايت بأي شعور بالجوع مقارنة بالحميات الغذائية الأخرى التي ترتكز على الدهون والسعرات الحرارية القليلة.

ما هي الأطعمة التي يسمح بتناولها خلال اتباع الكيتو دايت؟



كما ذكرنا سابقاً، الكيتو دايت يرتكز على نسب قليلة من الكربوهيدرات، ولتسهيل معرفة أنواع الأطعمة في هذا النظام الغذائي واحتساب نسب الكربوهيدرات فيها، هذه قائمة بالأطعمة وقيمة الكربوهيدرات لكل 100 غرام:

نوع الطعام قيمة الكربوهيدرات لكل 100 غرام

الأجبان 1 غرام

اللحوم 0 غرام

الدهون الطبيعية 0 غرام

البيض 1 غرام

الزبدة 0 غرام

زيت الزيتون 0 غرام

الماء 0 غرام

القهوة 0 غرام

الشاي 0 غرام

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الخضراوات المسموحة في الكيتو دايت



أما بالنسبة للخضراوات المسموح تناولها في الكيتو دايت، تلك التي تنمو فوق سطح الأرض، إذ يمكن تناولها دون أي قيد، لأنها قليلة الكربوهيدرات، في حين أن الخضار التي تنمو تحت الأرض، غالباً ما تحتوي على المزيد من الكربوهيدرات، لذا يتوجب تناولها بحذر، خاصة البطاطس.

هذا جدول بالخضراوات التي تنمو تحت الأرض وقيمة الكربوهيدرات لكل 100 غرام:

نوع الخضار قيمة الكربوهيدرات لكل 100 غرام

الأفوكادو 2 غرام

الزيتون 3 غرام

الكوسا 3 غرام

الكرنب 3 غرام

اللفت 4 غرام

الملفوف 3 غرام

القرنبيط 3 غرام

البروكلي 4 غرام

الفاصولياء الخضراء 4 غرام

الفليفلة الحمراء 4 غرام

الفليفلة الصفراء 5 غرام

الفليفلة الخضراء 3 غرام

براعم بروكسل 5 غرام

الخيار 3 غرام

الطماطم 3 غرام

الخس 2 غرام

السبانخ 1 غرام

الكرفس 1 غرام

الباذنجان 3 غرام

الهليون 2 غرام

قائمة بالخضراوات التي تنمو تحت سطح الأرض وقيمة الكربوهيدرات لكل 100 غرام:

نوع الخضار قيمة الكربوهيدرات لكل 100 غرام

الجزر 7 غرام

الجزر الأبيض 13 غرام

اللفت الأصفر 7 غرام

البصل 7 غرام

البنجر 7 غرام

البطاطس 15 غرام

البطاطس الحلوة 17 غرام