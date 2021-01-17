لبنان يواجه كورونا بـ2.1 مليون جرعة من لقاح فايزر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اتفاقا نهائيا، الأحد، لشراء 2.1 مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه من المتوقع وصول اللقاحات على دفعات اعتبارا من فبراير/شباط، فيما تشهد البلاد ارتفاعا حادا في الإصابات.



وأضاف البيان أن الوزارة تتعاون أيضا مع القطاع الخاص لتأمين مليوني جرعة من لقاحي أسترازينيكا وسينوفارم.

ويخضع لبنان لعزل عام لمدة 3 أسابيع ينتهي في الأول من فبراير/شباط وحظر تجول صارم لمدة 24 ساعة حتى 25 يناير/كانون الثاني، بعد أن أدت الإجراءات المتساهلة خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة إلى ارتفاع في الإصابات.

وعلاوة على هذه الصفقات وقع لبنان اتفاقا لشراء 2.7 مليون جرعة من خلال منصة كوفاكس وهي برنامج عالمي تدعمه منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة.