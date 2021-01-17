14 وفاة و1071 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأحد، ارتفاع أعداد إصابات كورونا بتسجيل 1071 إصابة جديدة و14 وفاة، وشفاء 1057 حالة، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 511 إصابة و861 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.



وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 109 آلاف و88 شخصًا، بينهم 21 ألفًا و298 حالة نشطة، ووفاة 1656 شخصًا.



