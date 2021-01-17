الإمارات: ارتفاع معدل توزيع لقاح كورونا لـ 25.12 جرعة لكل 100 شخص

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإمارات تحقيقها أعلى معدل عالمي لتوزيع جرعات لقاح كورونا للفئات المؤهلة طبياً والمستوفية كافة الشروط.

ووفقا لوزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، فقد تم تقديم 84,852 جرعة خلال الـ24 الماضية.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للجرعات التي تم تقديمها حتى، الأحد، إلى 1,882,778 جرعة، بمعدل توزيع اللقاح 25.12 جرعة لكل 100 شخص، للفئات المؤهلة طبياً والمستوفية كافة الشروط.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.