صحة ورشاقة

الإمارات: ارتفاع معدل توزيع لقاح كورونا لـ 25.12 جرعة لكل 100 شخص

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإمارات تحقيقها أعلى معدل عالمي لتوزيع جرعات لقاح للفئات المؤهلة طبياً والمستوفية كافة الشروط.

ووفقا لوزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، فقد تم تقديم 84,852 جرعة خلال الـ24 الماضية.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للجرعات التي تم تقديمها حتى، الأحد، إلى 1,882,778 جرعة، بمعدل توزيع اللقاح 25.12 جرعة لكل 100 شخص، للفئات المؤهلة طبياً والمستوفية كافة الشروط.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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