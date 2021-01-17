كورونا يتراجع في روسيا للمرة الأولى منذ الصيف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا أن عدد الإصابات انخفض خلال الأسبوع الأخير مقارنة مع سابقه، للمرة الأولى منذ الصيف.

وحسب التقرير الذي نشره المركز، الأحد، فإن عدد الإصابات الجديدة خلال الـ7 أيام الأخيرة ظل عند مستوى الأسبوع الماضي، حيث بلغ 166255 حالة مقابل 165167 (أي بزيادة قدرها 0,7%)، ما يدل على عدم حدوث ارتفاع ملموس في الإصابات بعد انتهاء عطلة رأس السنة الجديدة.



وفي المجموع، سجلت روسيا منذ بداية الوباء 3 ملايين و568209 إصابات، ما يشكل أكثر من 2,4% من عدد سكانها.

وخلال الأسبوع الماضي تعافى 181542 شخصا، مقابل 160007 في الأسبوع السابق، ما وصل بنسبة المتعافين إلى 83% في أعلى مؤشر منذ تفشي الوباء، بعد أن كان عند 81,7% الأحد الماضي.

وتراجع عدد الحالات النشطة بواقع 19016 خلال الأسبوع الأخير، للمرة الأولى منذ نهاية أغسطس/ آب، ليصل إلى 542212 حتى اليوم.

وأفاد التقرير بتسجيل 3729 حالة وفاة خلال الـ7 أيام الأخيرة، وهو رقم يزيد عنه في الأسبوع الماضي عندما تم تسجيل 3331 حالة وفاة، لكنه قريب من حصيلة الأسبوع ما قبل الماضي، عندما بلغ 3728 حالة وفاة.