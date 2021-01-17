"القطار الكهربائي" ينطلق بسهم أوراسكوم بسرعة فائقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قفز سهم أوراسكوم للإنشاءات في بورصة مصر محققا مكاسب بالحد الأقصى، بعد انضمامها للتحالف المنفذ للقطار فائق السرعة في مصر.

وأعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، أن تحالف شركة أوراسكوم للإنشاءات وسيمنز والمقاولون العرب، وقع مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للأنفاق، لتصميم وبناء وتشغيل أول منظومة متكاملة لقطار فائق السرعة في مصر.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، إن الاتفاقية تشمل نظام شبكة سكك حديدية على طول 1000 كم، يمتد أول خط قطار فائق السرعة عبر 460 كم بقيمة 3 مليارات دولار، ويربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين، مروراً بالعاصمة الإدارية، وسيكون قابلاً لنقل البضائع.





ويربط هذا الخط الأولي، والذي سيكون أيضاً قابلاً لنقل البضائع، مدينة العين السخنة بمدينة العلمين مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان مجلس الوزراء المصري، قد أعلن الشهر الجاري توقيع مصر مذكرة تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية لتنفيذ خط قطار فائق السرعة بتكلفة 23 مليار دولار يربط شرق مصر بالساحل الشمالي.

وقال وزير النقل المصري، في البيان السابق، إن المشروع سيساهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.