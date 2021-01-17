شكرا لقرائتكم خبر عن %80 من الأمريكيين يرتدون "الكمامة" و50% يتجنبون الزيارات العائلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف استطلاع أجرته جامعات هارفارد ونورثويسترن وروتجرز، عن أن نسبة ارتداء الأمريكيين للأقنعة بلغت أعلى مستوى منذ بداية تفشى الجائحة العالمية في بداية العام الماضى، حيث بلغت نسبة ارتداء أقنعة الوجة نحو 80%، وفقاً لما ورد في صحيفة ديلى ميل البريطانية.





وأكد الاستطلاع الذى أجرته الجامعات الأمريكية، أن نسبة إقبال الأمريكيين على الأقنعة ارتفعت بنسبة 55% عن أبريل الماضى، حيث لجأ قطاع كبير من الأمريكيين لارتداء الأقنعة بشكل روتيني أكثر من أي وقت مضى، فضلاً عن التزامهم بالتباعد الاجتماعى خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا.

ورصد الاستطلاع أن المواطنين يرتدون الأقنعة في الأماكن المفتوحة والمزدحمة بينما يتخلوا عنها في المناطق المغلقة أو عند التواجد وسط مجموعات صغيرة من الأفراد.





يأتي ذلك بعد أن سجلت الولايات المتحدة أكثر من 200 ألف إصابة يومية، ما أدى إلى ارتفاع الالتزام بالسلوكيات المختلفة أكثر من أى وقت سابق.

وأوضح الاستطلاع أن نحو 40% من الأمريكيين يصرون على الخروج والتنزه رغم الجائحة، بينما يضطر نحو 30% من المواطنين إلى الذهاب للعمل رغم تفشى العدوى من الفيروس، موضحًا أن أكثر من 50% من الامريكين يتجنبون الزيارات العائلية على الرغم من مخاطر العزلة والوحدة التي فرضتها الجائحة.

وأكد الاستطلاع أن نحو 75%من المستطلعين يتجنبون الأماكن العامة أو المزدحمة، كما يتخذ 72% من المستطلعين عادة غسل اليدين كإجراء وقائى للحماية من العدوى.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة أكثر الدول التي سجلت إصابات بالفيروس بعد أن بلغ أعداد المصابين 23 مليون نسمة و145 الف، في حين بلغت حصيلة الوفيات 388 الف نسمة حتى الوقت الراهن.