شكرا لقرائتكم خبر عن شركة فرنسية تعلن بدء تصنيع 60 مليون جرعة من لقاح جديد لكورونا داخل بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة الأدوية الفرنسية Valneva، لبدء تصنيع لقاحها الفرنسي الفعال ضد فيروس كوورنا على الأراضى البريطانية، خلال أيام، حيث تستهدف لإنتاج 60 مليون جرعة بالمملكة المتحدة، طبقًا لتقرير نشر في صحيفة ديلى ميل البريطانية.

وأكدت الشركة الفرنسية أنه بإنتاج الجرعات التي تصل أعدادها للملايين ستتمكن من تطعيم كل شخص بحلول نهاية شهر يونيو، حيث تخطط الصحة البريطانية لتطعيم من أربعة إلى خمسة ملايين شخص أسبوعيًا.

وتسعى الحكومة البريطانية لإسراع حملة التطعيم لإعطاء كل شخص بالغ حقنة بحلول نهاية يونيو، مع إمكانية تلقيح جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا بحلول منتصف الصيف المقبل.

وكانت المملكة المتحدة تلقت دفعة أمس من اللقاحات الفعالة ضد فيروس كورونا، في ظل التوسع في إقامة مصنع جديد لإنتاج اللقاحات إنه على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي متغيرات مستقبلية وإنتاج اللكمات بسرعة فائقة.





وتعمل شركة Valneva على إنتاج لقاح باستخدام الإصدارات التالفة من فيروس كورونا، وستقوم الشركة بتصنيع 190 مليون جرعة في اسكتلندا، على أن يكون قى صورة جرعتين مثلما الحال في لقاحات فايزر وموديرنا واكسفورد.

وتستهدف بريطانيا لإطلاق أكبر لقاح في تاريخها بحلول السبت المقبل، حيث تسعى لتطعيم أكثر من 3.5 مليون شخص من لقاحات كورونا، وسيكون سكان دور الرعاية الذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا، والأشخاص المعرضين للخطر والموظفين الصحيين في الخطوط الأمامية لتلقى التطعيم.

يأتى ذلك بعد أن أكد بوريس جونسون، أن الحكومة تأمل في تطعيم 15 مليون شخص أكثر عرضة للخطر بحلول منتصف فبراير القادم.