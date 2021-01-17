مشروب الخيار والزنجبيل لحرق الدهون في أيام معدودة

بيروت - نادين محمد - يحتوي كل 100 غ من الخيار على 13 سعرة حرارية فقط. لذا، فهو يعتبر من أبرز المكونات التي تساعدك على خسارة الوزن وحرق الدهون والحصول على بطن مسطح. لكن، لا يكفي أن تضيفيه إلى أطباق السلطة التي تحضرينها في مطبخك في حال أردت أن تفقدي عدداً كبيراً من الكيلوغرامات. وفي هذه الحالة، ننصحك بأن تجرّبي وصفة ماء الخيار والزنجبيل. فهي فعالة جداً ومفيدة في آن.

يساعد ماء الخيار والزنجبيل على منح جسمك الرطوبة التي يحتاج إليها وعلى حرق الدهون ومنع احتباس الماء لديك. كما أنّه يخلصك من السموم ويمكّنك من الحصول على بطن مسطح وقوام رشيق خلال وقت قصير. إذاً، لا تترددي في تحضيره بهذه الطريقة السهلة والتي لا تتطلب وقتاً طويلاً.

ماء الخيار والزنجبيل... وصفتك السحرية

لكي تحضّري هذه الوصفة، احرصي على أن تقومي بهذه الخطوات:

-ضعي في الخلاط حبة كبيرة مقشرة ومقطعة من الخيار وعصير حبتين من الليمون وليتراً من الماء وملعقة وسط من برش الزنجبيل (اختياري).

- أخلطي المكونات جيداً لتحصي على مزيج منسجم وخال من التكتلات.

-إحفظي المزيج على درجة حرارة عادية واشربي كوباً منع على معدة فارغة وقبل حلول موعد الوجبات بنحو 30 دقيقة.

فوائد كثيرة

-يساعد عصير الليمون على حرق دهون جسمك وتخليصه من السموم.

-يمكن الزنجبيل أن يعزّز عملية الأيض لديك.

-يحتوي الخيار على نسبة 97% من الماء. لذا يمكنك أن تتناوليه بالكمية التي تريدين في حال كنت تتبعين حمية غذائية سليمة. فهو يُشعرك بالشبع لوقت طويل. كما أنّه غنيّ بالألياف التي تعزّز عملية المرور المعوي لديك وتساعدك على محاربة الإمساك وتحدّ من حدوث الالتهابات في معدتك ومن شعورك بالانتفاخ.

كذلك فإنّه ينظم مستوى السكّر في دمك ويحفّز عملية حرق الدهون المتراكمة في جسمك. وهذا ما يجعل ماءه أفضل خيار لخسارة الوزن. لكن في حال استهلاكك له، احرصي على أن تتبعي نظاماً غذائياً صحياً وعلى أن تمارسي بعض التمارين الرياضية الخفيفة. فهذا يجعل حميتك أكثر فعالية.

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