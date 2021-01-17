شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفلين بالسرطان إثر استنشاق ورم خبيث بعنق الرحم من الأم أثناء الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل تقرير إلى إصابة طفلين يابانيين بالسرطان من أمهما عندما استنشقا خلايا أورام عنق الرحم أثناء الولادة وأصيبا بسرطان الرئة بعد سنوات.



انتقال سرطان من خلال الام

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية في تقرير لها، إن حوالى واحدة من كل 1000 امرأة مصابة بالسرطان أثناء الحمل، وواحد من نصف مليون من هؤلاء قد "ينقلن" السرطان إلى أطفالهن.

وأشار التقرير إلى تم توثيق 20 حالة فقط، من المحتمل أنهم استنشقوا خلايا سرطانية من أمهاتهم.

وقال التقرير، إنه يجب أن يمر الطفل عبر عنق رحم الأم أثناء الولادة، ويعتقد الأطباء أن الخلايا السرطانية تجد طريقها إلى السائل الأمنيوسي المحيط بالرضيع، الذي يستنشق بعد ذلك الخلايا عندما يفتح فمه لأخذ أنفاسه الأولى والبكاء.

يقدر العلماء أن واحدة من كل 500 ألف أم مصابة بالسرطان تنقل المرض إلى طفلها أثناء الولادة.

ويعد سرطان عنق الرحم هو رابع أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء، حيث يصيب حوالي 570 ألف امرأة سنويًا ويؤدى إلى وفاة 311 ألفا في جميع أنحاء العالم، ويتم تشخيص النساء بمتوسط سن 50، وتحدث معظم الحالات بين سن 35 و44.

وينصح الأطباء بأن تبدأ النساء في الخضوع للفحص في سن 25، عن طريق الفحوصات الجسدية ومسحة عنق الرحم، ولكن نظرًا لأن السرطان ليس شائعًا خلال السنوات الأكثر خصوبة في حياة النساء، لذلك قد لا يكون في قمة اهتمامات أولئك الذين يحاولون الحمل.

بالإضافة إلى ذلك، حتى لو حملت المرأة أثناء إصابتها بالسرطان أو تم تشخيص إصابتها بالسرطان أثناء الحمل، فمن النادر جدًا أن يؤثر السرطان على طفلها النامي.

ولكن هناك بالطبع استثناءات، كما كان الحال بالنسبة للطفلين الموصوفين في تقرير الحالة.

وقال التقرير، إنه من السهل نقل سرطان عنق الرحم الى الاطفال اثناء الولادة، لأن عنق الرحم يقع في الجزء السفلي من الرحم، وفي الجزء العلوي من فتحة المهبل.

وينمو الطفل في الرحم، محاطًا بالسائل الذي يحيط بالجنين، والذي يشبه العزل السائل لحماية الطفل، وتزويده بالماء والعناصر الغذائية والمواد الأخرى من الأم.

وقال التقرير: أثناء وجوده في الرحم، لا يتنفس الطفل بالطريقة التي يتنفسها الكبار، بدلاً من ذلك، يمتص الأكسجين عبر الحبل السري والمشيمة، لذا، حتى إذا اختفت الخلايا السرطانية من عنق الرحم في السائل الأمنيوسي، فليس هناك فرصة كبيرة لانتقاله إلى الطفل.

ولكن عندما يمر الطفل عبر قناة الولادة، هناك فرصة قصيرة لاستنشاق السائل الأمنيوسي بالقرب من عنق الرحم، مما يسمح للخلايا السرطانية بدخول الرئتين.

وتم تشخيص إصابة الطفل الأول بسرطان الرئة بعد حوالي 23 شهرًا من ولادته، عندما أصيب بسعال مستمر، وبعد عدة جولات من العلاج الكيميائي والعلاج المناعي والجراحة لإزالة جزء من إحدى رئتيه، شفى الطفل في النهاية وأصبح خاليًا من السرطان بعد عام.

السرطان

وللأسف، انتشر سرطان والدته في جميع أنحاء جسدها وتوفيت في النهاية، وأظهر التسلسل الجينومي أن ورمه مرتبط أيضًا بورم الأم.