شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تبني مستشفى في 5 أيام بعد زيادة حالات الإصابة بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت الصين مطلع الأسبوع الجارى، مشروع بناء لمدة 5 أيام لمستشفى مكون من 1500 غرفة لمرضى كورونا، لمكافحة زيادة في الإصابات التي قالت الحكومة إن احتواءها أصعب، وألقت باللوم على المصابين أو البضائع القادمة من الخارج.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، إن المستشفى هو واحد من ستة مستشفيات تضم 6500 غرفة في المجمل يتم بناؤها في نانغونغ جنوب بكين في مقاطعة خبي.

احتوت الصين إلى حد كبير على فيروس كورونا الذي تم اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان بوسط البلاد في أواخر عام 2019، لكنها عانت من زيادة الحالات منذ ديسمبر.



الصين تبى مسشتفى فى 5 أيام

وفقًا لموقع "gulf-insider"، قالت الوكالة إن إجمالي 645 شخصًا يعالجون في نانجونج وشيجياتشوانج عاصمة مقاطعة خبي. هناك مستشفى من 3000 غرفة قيد الإنشاء في شيجياتشوانج، كما تم العثور على مجموعات من الفيروسات في بكين ومقاطعات هيلونججيانج ولياونينج في الشمال الشرقي وسيشوان في الجنوب الغربي.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الإصابات الأخيرة انتشرت بسرعة غير معتادة، وألقت اللجنة باللوم في أحدث الحالات على أشخاص أو بضائع قادمة من الخارج، كما ألقت باللوم على "الإدارة غير الطبيعية" و"الحماية غير الكافية للعمال" المتورطين في الواردات لكنها لم تذكر تفاصيل.

اقترحت الحكومة الصينية أن المرض ربما يكون قد نشأ في الخارج ونشرت ما تقول إنه اكتشاف الفيروس على الأطعمة المستوردة، ومعظمها من الأسماك المجمدة، على الرغم من شكوك العلماء الأجانب.

وأبلغت لجنة الصحة عن 130 حالة مؤكدة جديدة في غضون 24 ساعة حتى منتصف ليل الجمعة، وأضافت أن 90 من هؤلاء كانوا في هيبي.

في غضون ذلك، كان باحثون أرسلتهم منظمة الصحة العالمية في ووهان يستعدون للتحقيق في أصل الفيروس، ويخضع الفريق، الذي وصل الخميس، للحجر الصحي لمدة أسبوعين.