شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دقيقة واحدة.. ناسا تلغي اختبار أقوى صاروخ لها على الإطلاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خرج الاختبار المقرر لصاروخ نظام الإطلاق الفضائي التابع لوكالة ناسا والذي يعد الأقوى على الإطلاق، عن مساره السبت، مما يعطل عملية إرساله إلى الأمريكتين لإطلاقه في الفضاء لتأدية مهمته الرسمية.

وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، كان من المقرر أن يخضع الصاروخ للاختبار في مركز ستينيس الفضائي التابع لناسا في ولاية ميسيسيبي، على أن يكون هذا هو الاختبار الأخير من بين ثمانية اختبارات.

ذكرت صحيفة Investor's Business Daily أن الاختبار خرج عن مساره بعد مرور ما يزيد قليلًا عن الدقيقة من بدايته، في حين أن المدة الأصلية التي كانت مقررة له هي 8 دقائق.

يرجع سبب العطل إلى حدوث فشل كبير في إحدى المكونات، بأحد المحركات مما أدى إلى الإغلاق الآمن للمحركات الأربعة الخاصة بالصاروخ.

قال جون شانون، مدير برنامج SLS في بوينج: لا يوجد جدول زمني بشأن احتمال إجراء الاختبارمرة أخرى، لكن من المحتمل أن يستغرق الأمر أسبوعًا آخر على الأقل لإجراء اختبار جديد، إذا قررت ناسا القيام بذلك«.

كان من المفترض أن يتم الاختبار في الأصل في نوفمبر، ولكن تم تأجيله بسبب مشكلة التزويد بالوقود التي تم اكتشافها خلال اختبار سابق.