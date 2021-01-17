شكرا لقرائتكم خبر عن أبل تخطط لترقية MacBook Pro وعودة الشاحن المغناطيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تخطط شركة أبل لترقية أجهزة الكمبيوتر المحمولة MacBook Pro هذا العام بمعالجات عالية السرعة وشاشات محدثة وعودة الشاحن المغناطيسي.

وبحسب بلومبيرج من المقرر أن تأتي أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة بحجمين للشاشة طراز 14 بوصة يحمل الاسم الرمزي J314 وإصدار 16 بوصة بنسخة مدبلجة داخليا J316. وسيستخدم كلاهما إصدارات الجيل التالي من معالجات Mac الداخلية من أبل، والتي تمت ترقيتها بمزيد من المعالجات متعددة النواة والرسومات المحسّنة.

وتمثل هذه الأجهزة أول أجهزة كمبيوتر محمولة متطورة من أبل تبتعد عن مكونات شركة إنتل «Intel». وقامت أبل بتحديث MacBook Pro مقاس 13 بوصة بشريحة M1 الخاصة بها في نوفمبر، وادي ذلك إلى مراجعات إيجابية على نطاق واسع.

وبالإضافة إلى الرقائق الأكثر قوة، تخطط أبل أيضًا لزيادة العرض في جهاز MacBook Pro الجديد من خلال لوحات أكثر إشراقًا وتباين أعلى. وستبدو أجهزة Mac الجديدة مشابهة للإصدارات الحالية، وإن كان ذلك مع تغييرات طفيفة في التصميم.

وسيكون التغيير الرئيسي في أجهزة الكمبيوتر الجديدة هو كيفية شحنها. وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، اعتمدت شركة أبل على منافذ USB-C لنقل الطاقة والبيانات على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها، مما يجعلها متوافقة مع أجهزة شحن الشركات المصنعة الأخرى. وعلى الرغم من ابتعاد أبل عن USB-C للشحن، ستستمر الشركة في تضمين منافذ USB-C متعددة على أجهزة Mac المستقبلية.

وتعيد الشركة الآن MagSafe، محول الطاقة المغناطيسي الذي يعني أن أي سحب لكابل الطاقة سيؤدي ببساطة إلى فصله عن الكمبيوتر المحمول بدلاً من سحب الكمبيوتر بالكامل. وكانت هذه ميزة مفضلة في مجموعة أجهزة الكمبيوتر المحمولة للشركة والتي تم تقديمها لأول مرة في عام 2006 وتم اعادتها مؤخرًا لسلسلة أجهزة آيفون الأخيرة.

وتسمح تقنية MagSafe مع جهاز MacBook Pro القادم بشحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة بمعدل أسرع. وسيكون الموصل مشابهًا لتصميم شكل قرص ممدود لمنفذ MagSafe الأقدم.

قال بعض المستخدمين المحترفين إنهم وجدوا أن نظام التحكم في «Touch Bar» أقل ملاءمة من المفاتيح المادية، لذلك اختبرت أبل أيضًا الإصدارات التي تزيل «Touch Bar» من لوحات مفاتيح الكمبيوتر المحمول. ويعمل «Touch Bar»، الذي تم تقديمه كجزء من إعادة تصميم MacBook Pro الأخيرة في عام 2016، على تحويل الصف العلوي للوحة المفاتيح من مفاتيح الوظائف إلى شريط شاشة تعمل باللمس يمكنه عرض مجموعة متنوعة من المعلومات ومجموعة متغيرة من عناصر التحكم للتكيف مع التطبيقات والمهام.

وتهدف أبل إلى إطلاق MacBook Pro الجديد في منتصف العام تقريبًا، كما تخطط لإعادة تصميم MacBook Air، ولكن لا يُتوقع إصداره إلا بعد فترة طويلة من إصدار MacBook Pro القادم.