شكرا لقرائتكم خبر عن سبوتنيك V الروسي المضاد لكورونا يحصل على موافقة الاستخدام بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المراقب العام للعقاقير في الهند - DCGI بالموافق على لقاح سبوتنيك v الروسى لـ تجارب المرحلة الثالثة في الهند، حيث يتم اختبار اللقاح وإنتاجه من قبل مختبرات الدكتورريدي فى حيدر أباد الهندية، بعد أن بدأت أكبر حملة للتطعيم ضد كورونا في العالم ، حيث كان كوفيشيلد وكوفاكسين أول لقاحين يتم استخدامهما في البلاد وفقًا لشبكة تايمز ناو الهنديةtimesnownew





ووفقا لأحدث التقارير، أصدر مختبر الدكتور ريدي يفيد بالحصول على إذن لإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لـ سبوتنيكv ، من قبل الهيئة التنظيمية DCGI، وأفادت وكالة الأنباء PTI أن دراسة المرحلة الثالثة ستُجرى على 1500 شخص كجزء من الدراسة العشوائية، التي يتم التحكم فيها بالفعل في البلاد، في ملف تنظيمي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، راجع مجلس مراقبة البيانات والسلامة لجنة مراقبة البيانات السلامة من المرحلة الثانية من التجربة السريرية للقاح وأوصى بالتوظيف في المرحلة الثالثة، كما قال في تقريره إنه لم يتم تحديد مخاوف تتعلق بالسلامة فيما يتعلق باللقاح في تجارب المرحلة الثانية من سبوتنيك v

ووفقا لأحدث التقارير، فإن سبوتنيك v فعالة بنسبة 91.4 % ضد فيروس كورونا، كما أن تجارب اللقاح جارية أيضًا في الإمارات ومصر وبلدان أخرى، بما في ذلك الهند.