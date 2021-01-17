شكرا لقرائتكم 135 كلمة.. أقصر خطاب تنصيب في تاريخ أميركا! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مع اقتراب نهاية فترته الرئاسية الأولى، ناشد كثير من الأميركيين الرئيس جورج واشنطن، المصنف كأول رئيس بتاريخ الولايات المتحدة الأميركية، للترشح لولاية ثانية وقيادة البلاد لأربع سنوات إضافية. وتماما كانتخابات 1788-1789، لم يحظ جورج واشنطن خلال انتخابات 1792 بأية منافسة تذكر حيث صوّت الناخبون له بالإجماع فتمكن بذلك من اكتساح المجمع الانتخابي حاصدا 132 صوتا.

في الأثناء، صوت الناخبون مرة ثانية لصالح تسمية جون أدامز (John Adams) نائبا للرئيس وقد حافظ الأخير على منصبه بعد منافسة شديدة ضد حاكم نيويورك جورج كلينتون (George Clinton).

لوحة تجسد جورج واشنطن

خطاب تنصيب جورج واشنطن

ويوم 4 مارس 1793، احتضنت مدينة فيلادلفيا، التي كانت حينها العاصمة المؤقتة للولايات المتحدة، بولاية بنسلفانيا حفل تنصيب جورج واشنطن، حيث استقبل الأخير بقاعة الكونغرس الموجودة عند تقاطع الشارع السادس وشارع تشسنات (Chestnut) والتي احتضنت حينها بشكل مؤقت اجتماعات الكونغرس الأميركي.

وخلال حفل تنصيبه الثاني، أدى جورج واشنطن اليمين لتولي منصبه بحضور وليام كاشينغ (William Cushing) الذي انتخب لمنصب معاون قاض بالمحكمة العليا للولايات المتحدة الأميركية ما بين عامي 1790 و1810.

صورة لروزفلت أثناء خطاب تنصيبه

وخلال هذا الحفل الذي احتضنته مدينة فيلادلفيا، ألقى جورج واشنطن ما صنّف بأقصر خطاب تنصيب بتاريخ الولايات المتحدة الأميركية، حيث تضمّن الخطاب حينها 135 كلمة فقط.

وبهذا الخطاب القصير، شكر جورج واشنطن كل من انتخبوه لولاية ثانية على ثقتهم فيه واعتبر ذلك شرفاً كبيراً له، مؤكدا أنه سيفعل كل ما بوسعه لخدمة الأميركيين وإنجاز مهامه على أحسن وجه. أيضا، وعد جورج واشنطن خلال خطابه بعدم مخالفة القانون وتجاوز صلاحياته كما أكد على استعداده للمساءلة والعقاب في حال قيامه بذلك.

أقصر خطاب تنصيب بالتاريخ

في الأثناء، تصدر خطاب جورج واشنطن يوم 4 مارس 1793 قائمة أقصر خطب التنصيب بتاريخ الولايات المتحدة الأميركية بفضل احتوائه على 135 كلمة متفوقا بذلك على خطاب تنصيب فرانكلن روزفلت سنة 1945 الذي تكون من 558 كلمة وخطاب أبراهام لنكولن يوم 4 مارس 1865 الذي تضمّن حوالي 700 كلمة.

لوحة تجسد حاكم نيويورك جورج كلينتون

في المقابل، صنّف خطاب الرئيس وليام هنري هاريسون (William Henry Harrison) يوم 4 مارس 1841 كأطول خطاب تنصيب بتاريخ البلاد حيث خطب الأخير على مدار ساعتين وتضمّن خطابه حينها 8445 كلمة.

مع نهاية فترته الرئاسية الثانية، فضّل جورج واشنطن عدم الترشح لولاية ثالثة واتجه لمغادرة المنصب ليعود نحو مزرعته بمونت فيرنون (Mount Vernon) بفرجينيا حيث توفي يوم 14 ديسمبر 1799 عن عمر يناهز 67 عاما.