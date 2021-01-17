شكرا لقرائتكم خبر عن أول حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة فى الأرجنتين من غير أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشفت أول حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة في الأرجنتين، لدى رجل وصل من لندن إلى بوينس إيرس في أواخر ديسمبر الماضي دون أن تظهر عليه أعراض المرض، حسبما أكد موقع ميديكال برس " medicalxpress"

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الأرجنتيني، روبرتو سالفاريزا، إن السلطات "اكتشفت نوعًا من فيروس كورونا مصدره المملكة المتحدة عند أحد العائدين من السفر، وحدد السلالة على أنها "VOC202012 / 01".

وأضاف روبرتو منذ اكتشاف حالة أن تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية لأول مرة في منتصف ديسمبر، تم العثور على المتغير الذي حددته بريطانيا في عشرات البلدان، و يعتقد أن هذه السلالة يمكن نقلها بسهولة أكبر بسبب طفرة في بروتين الشوكة، وهو جزء من الفيروس يلتصق بالخلايا البشرية.

من ناحية أخرى أكدت وزارة الصحة فى الأرجنتين، إن البلاد أصبحت خامس دولة فى العالم تتجاوز المليون إصابة بفيروس كورونا، مما يجعلها أصغر دولة تصل حتى الآن إلى هذا المستوى من الإصابات بعد تسارع الحالات فى الأسابيع الأخيرة.

جدير بالذكر آن الأرجنتين، التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، شهدت 1.78 مليون حالة إصابة بـ فيروس كورونا و45227 حالة .وحذرت السلطات الأسبوع الماضي من زيادة عدد الحالات وحظرت الأنشطة الليلية والتجمعات لأكثر من 10 أشخاص، و تم حظر الرحلات الجوية المباشرة من بريطانيا.