شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خرافات شائعة عن النظام الغذائى الخالى من الجلوتين لمرضى الجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاضطرابات الهضمية هو مرض فى المناعة الذاتية يؤدى فيه استهلاك الجلوتين إلى تلف الأمعاء الدقيقة، وفى هذه الحالة يضطر الشخص المريض إلى اتباع نظام غذائى خالى من "الجلوتين" أى تجنب القمح وبعض الحبوب الأخرى، مع اختيار البدائل التى توفر العناصر المغذية للحمية الصحية، وفقًا لما ذكره موقع "insider".

وقد انتشرت العديد من الخرافات حول النظام الغذائى الخالى من الجلوتين لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمى، نرصد أبرز 5 خرافات شائعة عن هذا النظام الغذائى:

1- الخرافة: الأشخاص المصابون بمرض الاضطرابات الهضمية لا يمكنهم تناول الخبز

بالفعل لا يمكن للشخص المصاب تناول الخبز الذى يحتوى على الجلوتين فقط ولكن هناك الكثير من خيارات الخبز الأخرى الخالية من الجلوتين، سواء كانت جاهزة أو تصنعها بنفسك في المنزل

2- الخرافة: الخبز المصنوع من القمح هو الشيء الوحيد الذى يجب تجنبه

المخبوزات التى تتضمن الشعير هى أيضًا مصادر محتملة للجلوتين، كما أن هناك منتجات تعتقد أنها لا تحتوى على جلوتين ولكن هذا ليس صحيحًا مثل صلصة الصويا وبعض أنواع الحلوى.

3- الخرافة: القليل من القمح لن يؤذى الشخص المصاب بمرض الاضطرابات الهضمية

وهذا خطأ لأن تناول حتى 50 مللى جرامًا فقط من الجلوتين فى اليوم يمكن أن يسبب ضررًا معويًا للأشخاص المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية.

4- الخرافة: أى منتج يحمل علامة "خالٍ من الجلوتين" لا يحتوى على الجلوتين

فمن الصعب تصنيع منتجات غذائية خالية من الجلوتين على الإطلاق.

5- الخرافة: مرض الاضطرابات الهضمية هو الحساسية ضد القمح

لا يختلف مرض الاضطرابات الهضمية عن الإصابة بحساسية القمح، لكن كلاهما حالة طبية ولها أعراض مختلفة عن الأخرى، ولكن الشيء المشترك بينهما هو ضرورة أن يتجنب الأشخاص الذين يعانون من الإضرابات الهضمية والحساسية ضد القمح، تناول أى منتجات تحتوى على القمح.