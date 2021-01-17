احذر.. ارتفاع ضغط الدم يصيب الشباب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشارت الرابطة الألمانية لطب الباطنة إلى أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يصيب الشباب، ولذلك يجب أخذ أعراض ارتفاع ضغط الدم على محمل الجد.

وفي حالة الارتفاع الشديد في ضغط الدم يمكن أن يشعر المرء بألم مفاجئ في الجزء العلوي من الجسم أو حدوث خفقان شديد في القلب أو ضيق في التنفس.

وأضافت الرابطة الألمانية أن مشكلة ارتفاع ضغط الدم تكمن في أنه لا يتم اكتشاف الإصابة به في أغلب الأحيان أو أنه لا يتم علاجه لفترة طويلة، وخلال تلك الفترة يتسبب ارتفاع ضغط الدم في تلف أعضاء الجسم، ولذلك نصحت الرابطة الألمانية بضرورة أخذ أعراض ارتفاع ضغط الدم على محمل الجد، وفحص ضغط الدم بصورة منتظمة.

وأشار البروفيسور سيباستيان شيلونج، رئيس الرابطة الألمانية لطب الباطنة، إلى أن ارتفاع ضغط الضغط يعد من أكثر الأمراض الباطنة شيوعا، والتي قد تصيب الشباب الرياضيين، ولذلك فإنه نصح بمراعاة أعراض المرض والتحقق من الأسباب المحتملة بشكل مبكر، وإلا فإن العواقب الوخيمة للمرض يمكن تظهر في سن الخمسين غالبا في شكل قصور في القلب أو الإصابة بالسكتة الدماغية أو مشاكل في الكُلى.

وفي البداية يمكن علاج ارتفاع ضغط الدم من خلال تغيير نمط الحياة، وإذا لم يجدي ذلك نفعا، فعندئذ يقوم الأطباء بوصف الأدوية والعقاقير للمرضى.