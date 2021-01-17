شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية القلب الأمريكية: مرضى القلب والسكتة يجب أن يحصلوا على لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ميتشل إلكيند، رئيس جمعية القلب الأمريكية وأستاذ علم الأعصاب وعلم الأوبئة في مستشفى نيويورك ومركز إيرفينج الطبي بجامعة كولومبيا، إنه يجب على مرضى القلب والسكتة الدماغية أن يحصلوا بالتأكيد على لقاحات كورونا لحماية أنفسهم وعائلاتهم من كورونا، بحسب موقع "ميديكال إكسبريس".

وأوضح إلكيند، إن اللقاحات التي وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لا تسبب مشاكل خاصة لمثل هؤلاء المرضى.





وأصدرت جمعية القلب الأمريكية بيانًا يوم الجمعة يدعو الأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو أمراض القلب أو تاريخ من النوبات القلبية أو السكتة الدماغية إلى التطعيم "في أقرب وقت ممكن".

وأوضح إلكيند إن الحصول على اللقاح مهم بشكل خاص بالنسبة لهم ، لأن الأشخاص الذين يعانون من مثل هذه الحالات الكامنة لديهم فرصة أكبر للإصابة بمضاعفات كورونا ، المرض الناجم عن فيروس كورونا.

وقال: "الأشخاص المصابون بأمراض القلب أو السكتة الدماغية - أو عوامل الخطر لأمراض القلب والسكتة الدماغية - معرضون لخطر الإصابة بالفيروس أكثر بكثير مما هم عليه من اللقاح"، مضيفا: "أكثر ما سيحدث هو ألم في الذراع".

وتابع: "يمكنني أن أخبرك، لقد تلقيت اللقاح، والجرعة الأولى من لقاح موديرنا. وأصبت بألم في ذراعي لبضعة أيام ، كما لو أن أحدهم ضربني لكنني ما زلت قادرًا على استخدام ذراعي ورفعه والآن لا أشعر بأي ألم."

وقالت أورلي فارديني ، أستاذة الطب المساعدة في نظام الرعاية الصحية في مينيابوليس فيرجينيا وجامعة مينيسوتا: لا ينبغي أن يتفاجأ الناس إذا سمعوا عن آثار جانبية مؤقتة أخرى. موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على لقاح Pfizer-BioNTech ، على سبيل المثال ، أدرجت الألم في موقع الحقن ، والتعب ، والصداع ، وآلام العضلات ، والقشعريرة ، وآلام المفاصل والحمى كتفاعلات شائعة.

وأوضحت فارديني ، التى أجرت بحثًا مكثفًا حول لقاحات الإنفلونزا أن ردود الفعل هذه علامة على أن الجسم يطور استجابة مناعية ، "وهذا شيء جيد. هذا ما نريد أن يحدث حتى تصنع أجسامنا أجسامًا مضادة تمنعنا من الإصابة بالمرض إذا واجهنا الفيروس مرة أخرى ".

وقالت فارديني إن اللقاحات المعتمدة حاليًا للاستخدام في الولايات المتحدة لا تحتوي على فيروس حي ، مما يقلل من مخاوف مرضى القلب أو غيرهم ممن يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وقال إلكيند إنه يمكن أيضًا إعطاء اللقاحات بأمان للأشخاص الذين يتناولون أدوية تسييل الدم "الإبرة صغيرة. لتجنب الكدمات ، يجب على الأشخاص الذين يتناولون مخففات الدم الضغط بقوة لمدة دقيقة أو نحو ذلك ، تمامًا كما يحدث بعد سحب الدم."

وفي حالات نادرة ، يمكن أن يتسبب لقاح كورونا في رد فعل تحسسي شديد ، ولهذا يجب مراقبة الأشخاص لمدة 15 إلى 30 دقيقة بعد الحقن. وقال فارديني إنه نظرًا لأن اللقاح يُعطى لملايين الأشخاص.