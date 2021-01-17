كورونا حول العالم.. ارتفاع وفيات البرازيل وأسبوع قاس في المكسيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحوّل وباء "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد إلى جائحة أثرت على جميع دول العالم وحصدت العديد من الأرواح.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 94 مليونا و951 ألفا و948 إصابة، الأحد.







فيما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و30 ألفا و924 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 67 مليونا و773 ألفا و975 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تراجع الإصابات الجديدة في بريطانيا

سجلت بريطانيا أقل عدد إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ بداية العام، مما يعزز مؤشرات تفيد بأن إجراءات العزل العام على مستوى البلاد تبطئ انتشار السلالة الجديدة الأشد عدوى.

غير أن تأثير الارتفاع الأخير في عدد الإصابات لا يزال واضحا في عدد الوفيات الذي بلغ ثالث أعلى مستوى على الإطلاق، وقال خبراء الصحة إن العدد سيزداد.

وأظهرت الأرقام الحكومية تسجيل 41346 إصابة جديدة بالفيروس، السبت، نزولا من 55761 الجمعة. وتمثل إصابات اليوم أدنى مستوى للإصابات اليومية منذ 27 ديسمبر/ كانون الأول.





ومع ذلك، واصلت الوفيات الارتفاع بوتيرة سريعة إذ جرى تسجيل 1295 وفاة اليوم، ليصل العدد الإجمالي إلى 88590.

وسجلت بريطانيا أكبر عدد وفيات بالفيروس في أوروبا حتى الآن، على الرغم من وفاة عدد أكبر في إيطاليا وبلجيكا على أساس العدد إلى كل مليون نسمة.

وحذر كريس ويتي كبير الأطباء بالحكومة البريطانية مواطنيه من أن عدد الوفيات اليومية لم يبلغ ذروته بعد.

وتطبق بريطانيا إجراءات العزل العام منذ الخامس من يناير/ كانون الثاني الجاري إذ أغلقت المدارس والشركات غير الأساسية وطالبت الناس بالعمل من المنازل قدر الإمكان.





109 إصابات جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، وذلك نزولا من 130 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 96 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية 72 منها في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين و12 حالة أخرى في إقليم هيلونغجيانج في شمال شرق البلاد.

وارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة الخالية من الأعراض إلى 119 مقابل 79 في الإحصاء السابق.

ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات عدوى مؤكدة بالفيروس.





ارتفاع وفيات البرازيل

قالت وزارة الصحة بالبرازيل إنها سجلت 61567 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1050 وفاة خلال أربع وعشرين ساعة وذلك في خامس يوم على التوالي تتجاوز فيه الوفيات حاجز الألف.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية ثمانية ملايين و455059 حالة بينما سجلت الوفيات 209 آلاف و296 وفقا لأرقام الوزارة.

وتشهد البرازيل حاليا ثالث أكبر انتشار للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.





أول إصابة بالفيروس المتغير في الأرجنتين

أكدت الحكومة الأرجنتينية، السبت، أول حالة إصابة بالبلاد بالنوع المتغير الجديد من فيروس كورونا الجديد، والذي تم التعرف عليه لأول مرة في بريطانيا، ويبدو أنه أكثر عدوى.

واكتُشف هذا النوع المتغير الجديد في مسافر وصل بدون أعراض إلى الأرجنتين من ألمانيا في نهاية ديسمبر 2020، وفقا لما نشره وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الأرجنتيني، روبرتو سالفاريزا، على تويتر.

وقال سالفاريزا إن مشروع الجينوم المشترك بين المؤسسات، لـ(SARS-CoV-2)، تحت إشراف وزارته، قد رصد أولا دخول المسافر إلى البلاد، وإن الدراسات التي أجريت في مطار إيزيزا الدولي، حددت وجود مستضدات (SARS-CoV-2)، وهناك مختبر أكد لاحقا وجود النوع المتغير.

وحتى يوم الجمعة، سجلت الأرجنتين 1783047 حالة إصابة بكوفيد-19، و45227 حالة وفاة بسببه.

المكسيك تشهد أسوأ أسبوع وفيات

وشهدت المكسيك أسوأ أسبوع في ظل جائحة فيروس كورونا حتى الآن بتسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات الجديدة وأكثر من سبعة آلاف وفاة وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الحكومة يوم السبت.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 20523 حالة إصابة جديدة و1219 وفاة يوم السبت، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و630258 في حين تجاوزت الوفيات حاجز 140 ألفا.

وسجلت البلاد في الأسبوع المنتهي يوم السبت أكثر من سبعة آلاف وفاة وذلك للمرة الأولى منذ ظهور الوباء فضلا عن 106200 حالة إصابة جديدة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن وذلك نظرا لقلة عدد الاختبارات.