شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حاجات لو عملتها عضلات جسمك هتبقى فى السليم.. أهمها النوم بعمق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قوة وبناء العضلات لا يقتصر فقط على الرياضيين ولكن ينصح الجميع بممارسة الرياضة والحفاظ على قوة العضلات وذلك منعا لحدوث أى مشاكل صحية على المدى البعيد وخصوصا مع تقدم العمر، وحسب ما ذكره موقع Harvard الطبى، هناك حاجة إلى عضلات قوية لتقوية العظام، والتحكم في نسبة السكر في الدم ، وتحسين مستويات الكوليسترول ، والحفاظ على وزن صحي ، وتقليل آلام المفاصل ، ومحاربة الاكتئاب الخفيف.

وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها لتقوية عضلات الجسم والوقاية من الأمراض وهى:

1:النوم عدد ساعات كافية

يجب تجنب تمارين القوة على نفس العضلات في أيام متتالية، لكن النوم هو مفتاح آخر لاستعادة العضلات، "النوم أمر بالغ الأهمية للسماح بالشفاء المناسب للأنسجة عندما نشدد عليها".

2:انتبه لنظامك الغذائي

النظام الغذائي الصحي ضروري لمنح عضلاتك اللبنات الأساسية لتصبح أقوى، وهذا يعني أنك بحاجة إلى مزيج من مصادر البروتين والكربوهيدرات القائمة على الحبوب والفواكه والخضروات.

3: استخدم الأنشطة اليومية

ليس عليك قصر بناء العضلات على التدريبات، استفد من الأنشطة اليومية لتحدي عضلاتك. قد يعني هذا أنك ترفع علبة الحليب هذه عدة مرات قبل وضعها في الثلاجة مرة أخرى لبناء عضلات ذراعك ؛ استخدم السلالم قدر الإمكان لبناء عضلات ساقيك ووركيك وأردافك وبطنك.