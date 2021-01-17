أضرار هز الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 يناير 2021 07:34 صباحاً - لأنه يكون مزعجاً، وأنت في غاية التعب والارهاق، فأنت غالبا ما تلجأين للهز سواء بيديك أو بالسرير الهزاز وقد قالت الأمهات قديماً أن السرير الهزاز هو الأم الثانية للطفل، فيما استخدمت الأمهات على مر الزمان طريقة الهز للتخلص من بكاء الرضيع، وكطريقة مجربة وفعالة لإسكاته ودفعه للكف عن البكاء، ولكن الدراسات الحديثة أثبتت وجود مخاطر على الطفل بسبب الهز، ولذلك تقدم لك " الخليج 365" هذا اللقاء مع الدكتور أحمد عبد اللطيف، إختصاصي طب الأطفال وحيث الولادة حيث يشير للآتي بخصوص هز الرضيع.

دراسة ألمانية حول مخاطر هز الرضيع

يؤدي هز الرضيع لتلف في الدماغ

أظهرت تقديرات لخبراء في ألمانيا أن ما يصل إلى 200 رضيع سنويا يعانون من تلف في الدماغ جراء تعرضهم للهز على يد الآباء في الغالب.

وفي الغالب أن الآباء يفقدون سيطرتهم على أعصابهم ويفعل ذلك المربون الذكور أيضاً.

بشيء من التفصيل فهذا ما توصلت له "بيربل ميليش" وكيلة وزارة الصحة بولاية بادن فورتمبرغ جنوب ألمانيا خلال زيارة لمستشفى شتوتغارت الجامعي.

وقد حذرت ميليتش من هذا الهز الذي قد تكون له آثار كارثية "لأنه يُفقد الرضيع فرصاً أساسية للنمو".

بدوره أشار الدكتور ماركوس بلانكنبرج إلى أن ثواني قليلة من الهز تكفي لإلحاق إصابة خطيرة على الحياة بالرضيع" وذلك لأن عضلات الرقبة لا تستطيع تحمل الرأس الكبير للرضيع أثناء الهز.

كما أشار الدكتور بلانكنبرج إلى أن هذا الهز يمكن أن يصيب الرضيع بنزيف في المخ ونوبات صرع وإعاقات جسيمة تستمر معه طوال حياته.

طرق تنويم الرضيع الصحيحة

أتركيه لينام دون هز

يفضل عدم اللجوء لهز الرضيع لكي ينام.

وفي حال استخدام الهز يجب التأكد من ثبات الرأس، وعدم تحركه.

ويمكن أن تضعي الصغير في سريره مع التربيت عليه لينام بعد أن تتأكدي أنه غير جائع، وملابسه جافة.

تفقدي فراشه من الحشرات، وملابسه من الدبابيس والخيوط والشعر الملتف لكي يخلد إلى النوم.

طرق خاطئة لتنويم الرضيع

يمارس الأب الهز بقوة

من الخطأ أن تقومي بهز الرضيع لكي ينام بأي طريقة.

ولا تستخدمي الوسائد الهزازة ولا الكراسي التي تؤدي لحركة سريعة لرأسه.

لا تتركي صدرك أو قنينة الرضاعة في فمه لكي ينام.

ولا تتركي العضاضة ولا المصاصة التي تشبه حلمة الثدي في فمه لكي لا يختنق بها.

لا تستخدمي الهدوء التام لكي ينام الطفل، فيجب أن يعتاد على النوم في كل الظروف.

وعوديه على النوم في سريره الخاص منذ صغره، ومهما بكى لا تسمحي له بالنوم في سريرك.

والآن عزيزتي الأم هل لديك أسئلة حول الموضوع لكي تتركيها في مربع التعليقات وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365.