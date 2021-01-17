درجة حرارة الأطفال حديثي الولادة الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 يناير 2021 07:34 صباحاً - كم تبلغ درجة حرارة الطفل حديث الولادة الطبيعية، ومتى يمكن القلق من ارتفاع درجة حرارته، وهل يمكن أن يكون ذلك مقلقاُ، وما وجه الاختلاف بين درجة حرارة المولود والطفل الأكبر سناً، هذه الأسئلة التي تدور بذهن الأمهات ويستعد للإجابة عليها طبيب الأطفال ورعاية الخدج أسعد أبو صفوان، من خلال هذا اللقاء الذي أجرته معه " الخليج 365" كالآتي.

درجة حرارة المولود الطبيعية

تبلغ درجة حرارته الطبيعية 37 درجة مئوية

تبلغ درجة حرارة المولود الطبيعية 37 درجة مئوية، إذ تتراوح درجة الحرارة ما بين 36.3 درجة مئوية في الصباح الباكر ومع الاستيقاظ من النوم، و37.6 درجة مئوية في منتصف النهار ويمكن أن نقول أن درجة حرارة جسم الطفل مرتفعة اذا بلغت 38 درجة مئوية بعكس الأشخاص الأكبر سناً.

كيف نقيس درجة حرارة حديث الولادة؟

يمكن القياس عن طريق فتحة الشرج

يفضل قياس درجة حرارة جسم المولود عن طريق فتحة الشرج، حيث يتم إدخال الترموتر النظيف والمعقم في الفتحة برفق والانتظار حتى يطلق رنينه، أو بعد دقيقة من وضعه، ويتم القراءة بعدها.

أما الرضع من عمر 3 إلى 6 شهور فيتم قياس الحرارة عن طريق الفم أو تحت الإبط أو الأذن بواسطة الترموتر ذاته.

وبعد عمر ستة أشهر يمكن قياس درجة حرارة الطفل مثل الكبار بوضع الترموتر داخل فمه.

والآن عزيزتي الأم إذا كان لديك أسئلة حول الموضوع أتركيها لنا في التعليقات وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365.