شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد زيت السمسم لجسمك.. أبزرها دعم المناعة وصحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيت السمسم من الزيوت الصحية المفيدة للجسم ويصنع من بذور السمسم الخام أو المحمصة، البذور نفسها غنية بالبروتينات والفيتامينات ب، ويحافظ زيت السمسم على الأحماض الدهنية بالجسم ومضادات الأكسدة ، بما في ذلك فيتامين E وفيتوستيرول.

ووفقًا لتقرير لموقع webmed زيوت السمسم من البذور النيئة فاتحة اللون ولها نكهة حساسة ومن ناحية أخرى، فإن الأصناف المحمصة أكثر قتامة وثراء وذات طعم أكثر نعومة كلاهما لهما العديد من تطبيقات الطهي، غالبًا ما يستخدم زيت السمسم في تقليب اللحوم والخضراوات أو يضاف إلى الصلصات والمخللات.

ولزيت السمسم بعض الفوائد الصحية المهمة، مثل توفير الدهون الصحية للقلب ومكافحة الالتهاب وحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، وتحتوي حصة ملعقة كبيرة من زيت السمسم على 120 سعرا حراريا، و14 جرام دهون، ويحتوي زيت السمسم أيضًا على أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية، وكلاهما دهون متعددة غير مشبعة كلاهما من الأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد في منع العديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان كما أنها تساعد في تحسين وظيفة المناعة.

الفوائد الصحية لزيت السمسم

زيت السمسم مليء بمضادات الأكسدة جنبًا إلى جنب مع فيتامين E و فيتوستيرول، فإنه يحتوي على قشور، سيسامول، سيسامينول تساعد هذه المركبات في محاربة الجذور الحرة في جسمك، ما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

صحة القلب: يحتوي زيت السمسم على نسبة متوازنة من أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 وأوميجا 9 الدهنية غير المشبعة، وتظهر الأبحاث أن اتباع نظام غذائي يحتوي على هذه الدهون الصحية يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما تظهر بعض الدراسات أن تناول زيت السمسم قد يساعد في تقليل كولسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة والدهون الثلاثية، والتي تلعب دورًا في حماية قلبك.

يعتبر زيت السمسم من الزيوت الطبيعية الغنية بالفيتامينات والمواد المضادة للالتهابات التى تعزز صحة الجهاز الهضمى وتحميه من الالتهابات والقرح، كما يحتوى زيت السمسم على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات والعناصر التى تحد من خطر الاصابة بالامراض السرطانية المختلفة، ويساعد زيت السمسم على تخفيف الالم والحد من التهابات المفصل ومشاكل العضلات والعظام، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات.