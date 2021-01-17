شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوعات يومية لمريض التهاب المفاصل عشان صحتك تبقى أحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل من المشاكل المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون وتؤثر على حياتهم اليومية وخصوصًا كبار السن، لذلك ينصح دائمًا بتناول الأدوية المناسبة للمريض فى مواعيدها المضبوطة مع اتباع روتين يومي للوقاية من المضاعفات، وحسب ما ذكره موقع arthritis فإن هناك بعض الأطعمة التى تزود الالتهاب وينصح بتجنبها للمرضى وهى:

1:الأطعمة المصنعة

تجنب الأطعمة المصنعة، مثل المخبوزات والوجبات الجاهزة والوجبات الخفيفة، حيث تحتوي هذه العناصر على دهون متحولة للمساعدة في الحفاظ عليها، وتؤدي الدهون المتحولة إلى حدوث التهابات.

2:أحماض أوميجا 6 الدهنية

تحتوي زيوت الذرة والفول السوداني وعباد الشمس والقرطم والصويا، بالإضافة إلى معظم اللحوم، على نسبة عالية من أحماض أوميجا 6 الدهنية، والتي لا تعد مفيدة إلا بجرعات صغيرة، ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط لأوميجا 6 إلى تحفيز المواد الكيميائية الالتهابية.

3:السكر وبدائله

الأطعمة التي تحتوي على السكر المكرر بما في ذلك المعجنات والشوكولاتة والحلوى والصودا وحتى عصائر الفاكهة - تحفز إطلاق البروتينات في الجسم التي تسمى السيتوكينات، والتي تسبب الالتهاب.

4: اللحوم الحمراء والأطعمة المقلية

اللحوم، خاصة اللحوم الحمراء، غنية بالدهون المشبعة التي قد تسبب ارتفاع الكولسترول والالتهابات، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي اللحوم على مستويات عالية من المنتجات النهائية المتطورة للجليكيشن (AGEs) التي تحفز الالتهاب، خاصةً عند شويها أو تحميصها أو قليها.

5: الكربوهيدرات المكررة

تعتبر منتجات الدقيق الأبيض، مثل الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء والمقرمشات، من الكربوهيدرات المكررة، تسبب الكربوهيدرات المكررة، والتي تسمى أيضًا الحبوب المكررة، ارتفاعًا حادًا في نسبة الجلوكوز في الدم، والذي ثبت أنه يزيد الالتهاب في الجسم.

عامل آخر يجب مراعاته حول الحبوب: قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين من آلام المفاصل والالتهابات من تناول منتجات القمح.

6: الجبن ومنتجات الألبان عالية الدسم

يحتوي الجبن والزبدة والجبن والسمن والمايونيز على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمنتجات النهائية للجليكيشن (AGEs) - وهي مسببات التهاب كبيرة ويجب تناولها باعتدال. ومع ذلك ، وجدت دراسة حديثة أن بعض منتجات الألبان ، وخاصة منتجات الألبان المخمرة مثل الزبادي اليوناني، هي مضادات للالتهابات للأشخاص الذين ليس لديهم حساسية من حليب البقر.

7: الكحول

يتفق الخبراء على أن استهلاك الكثير من الكحول يزيد من الالتهابات والمخاطر الصحية ومع ذلك، فإن البحث المتعلق باستهلاك الكحول المعتدل مختلط.

إذا كنت تحاول تقليل الالتهاب، فحاول التخلص من الكحول تمامًا لمدة 4 إلى 6 أسابيع ولاحظ ما سيحدث قد تلاحظ انخفاضًا في آلام المفاصل الالتهابية، قد تلاحظ أيضًا أن نومك أفضل والذي يمكن أن يساعد في حد ذاته في تقليل أعراض الألم المزمن.