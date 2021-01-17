شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي نوبات الصرع؟.. العلامات والأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصرع هو حالة طويلة الأمد، حيث يحدث ارتفاع مفاجئ في النشاط الكهربائي في الدماغ، مما يؤدي إلى حدوث نوبات يمكن أن تؤثر هذه النوبات على الدماغ كله أو جزء منه.

الصرع ، أو النوبات ، كما هو معروف وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" ، يصيب ما يقرب من 70 مليون شخص على مستوى العالم.

وعلى مر السنين ، تم استخدام العديد من الأدوية للسيطرة على النوبات ، والتي كانت فعالة إلى حد كبير، ومع ذلك ، في السنوات الأخيرة ، ازداد عدد الصرع المقاوم للأدوية ،وأصبح سريعًا مشكلة صحية عامة عالمية.

علامات وأعراض نوبة الصرع

تعرف نوبات الصرع على أنها اهتزاز لا يمكن السيطرة عليه ، وحركات متشنجة ، وانهيار على الأرض ، وسيلان اللعاب ، وفقدان الوعي ، وعض اللسان ، وفقدان السيطرة على المثانة / الأمعاء.

في حين أن هذا ينطبق على بعض النوبات ، في حالات أخرى ، قد يكون للمريض نظرة فارغة (مظهر أحلام اليقظة)، عادة ما تمر هذه النوبات ، التي يطلق عليها عادة هجمات الغياب، دون أن يلاحظها أحد لأن المراقبين قد يفترضون أن الشخص يحدق فقط أو أنه غافل.

أسباب نوبة الصرع

في العديد من الحالات، يكون سبب الهجمات غير معروف، وقد يكون هناك عنصر وراثي أو سبب مكتسب.

تعد إصابات الدماغ والرأس من الأسباب الشائعة للنوبات (نوبات مؤقتة في بعض الأحيان).

و يمكن أن تحدث النوبات أيضًا بسبب ندوب في أنسجة المخ بعد الإصابات.

يمكن أن تؤدي الحمى الشديدة والتهابات الدماغ / الأورام / الخراجات والسكتة الدماغية وغيرها من التشوهات المرتبطة بالأوعية الدموية في الدماغ إلى نوبات الصرع.

يمكن أيضًا أن ترتبط بعض الحالات العصبية والنمائية العصبية، مثل مرض الزهايمر، والشلل الدماغي، واضطرابات المخيخ ، وما إلى ذلك ، بنوبات.

كيفية التخلص من نوبة الصرع

من الحكمة طلب استشارة طبية عاجلة، فالصرع ليس حالة تقدمية في حد ذاته؛ ومع ذلك، يمكن أن تؤثر الهجمات المتكررة (خاصة تلك شديدة الكثافة) على أنشطة الحياة اليومية؛ لذلك، يوصى بالتشخيص والتدخل المبكر، حيث يمنح هذا أيضًا المريض والأسرة الوقت لفهم الحالة والاستعداد للهجمات اللاحقة (إن وجدت).

كيفية علاج نوبة الصرع بالأدوية والعلاجات

عادة ما توصف الأدوية المضادة للصرع لعلاج نوبات الصرع، حيث أنها تساعد في تقليل عدد وتكرار النوبات، وفي الحالات القصوى ، يتم إجراء تحفيز عميق للدماغ أو إجراء تحفيز العصب المبهم.

قد يحتاج بعض المرضى إلى الجراحة لإزالة جزء الدماغ الذي يسبب النوبات، وتُستخدم العديد من الأدوية العشبية في العلاج غير الدوائي للصرع ، ومع ذلك ، فإن نتائج هذه العلاجات العشبية متغيرة.

يقترح الطب التجديدي والعلاج المستند إلى الخلايا استخدام الخلايا ذات التأثيرات الوقائية للأعصاب والمضادة للالتهابات، لاستهداف أمراض الصرع.

يمكن لخلايا بالدماغ وعوامل النمو تعديل البيئة المريضة في الدماغ ، وتجديد الخلايا العصبية التالفة (الخلايا العصبية) ووصلاتها، مما يفيد مرضى الصرع.

علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعد هذا العلاج أيضًا في إدارة الظروف الصحية المصاحبة من خلال الوظائف المتنوعة للخلايا وعوامل النمو ، وبالتالي فهو طريقة علاجية شاملة.

ما هي عوامل الخطر المرتبطة بنوبات الصرع

قد تكون الصدمة وبعض الأدوية والتهابات الدماغ هي أسباب الصرع وهي أيضًا عوامل خطر، علاوة على ذلك ، قد يؤدي استهلاك الكحول غير المعتدل والعقاقير الترويحية والتوتر أيضًا إلى تغيير الحالة النفسية والاختلالات الهرمونية / الكيميائية ، مما يزيد من مخاطر النوبات.