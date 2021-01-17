شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشروبات تساعدك في إزالة السموم من جسمك أبرزها الكركم والزنجبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني الكثيرون من مشكلة السموم في الجهاز الهضمي، والتخلص التي تساعد في القضاء على مشاكل مختلفة مثل الانتفاخ والغازات والصداع والإمساك والصداع والتعب ومشاكل الجلد، في حين أننا نفضل أن نترك تشخيص وعلاج أي مرض أو حالة للخبراء أو الأطباء، فإن بعض المستخدمين يقسمون على علاجات الجدة في شكل أطعمة ومشروبات تطهر جسم الإنسان بأمان، وتساعد على إنقاص الوزن، يعمل كعامل ملين لا يصدق ويساعد على الهضم، وعندما يكون الجسم في وضع شفاء خال من السموم، يتحسن أداء الكبد، وكذلك أنماط النوم وملمس جودة الشعر والجلد، لذا نقدم خلال السطور التالية إليك بعض مشروبات التخلص من السموم التي يمكنك أن تبدأ بها صباحك وفقًا لتقرير نشر فى شبكة تايمز ناو الهندية - timesnownews وهي:

مشروب خل التفاح

مكونات:

ماء دافئ - 1 كوب، وخل التفاح - 2 ملاعق كبيرة، وعصير ليمون طازج - 2 ملاعق كبيرة، وعسل طبيعي أصيل - 1 ملعقة كبيرة، وقرفة - 1 ملعقة كبيرة، ورشة من الفلفل الحار، أما طريقة التحضير: أضف جميع المكونات إلى كوب الماء الدافئ وحركها. شاي التخلص من السموم الصباحي جاهز.



مشروب خل التفاح

الكركم والزنجبيل

يحتوي على مضادات الأكسدة ومكونات مضادة للالتهابات، يسعد عشاق الصحة بتعلم طرق جديدة لاستغلال خيرات هذه العشبة التي يمكن استهلاكها في سيقان المزرعة الطازجة تحت الأرض أو كتوابل مجففة ومسحوقة، الكركم من التوابل القوية جدا لتنظيف الكبد يقوي المناعة عن طريق تحسين وظائف الكبد، الزنجبيل هو أيضًا عامل مناعي ومضاد للالتهابات.



الكركم والزنجبيل

الزنجبيل مع الليمون

مكونات: شرب الماء - 2 كوب، وعصير ليمون طازج نصف ليمونة، وخل التفاح- غير مصفى، 2 إلى 3 ملاعق كبيرة، وعسل نقي وطبيعي - 2-3 ملاعق كبيرة، وثوم مقشر ومقطع - 1 بوصة.



الزنجبيل والليمون

طريقة التحضير: أضف جميع المكونات المذكورة أعلاه إلى برطمانا ماسون ورجها جيدا، شاي الليمونادة بالزنجبيل جاهز للتخلص من السموم احتفظ بها في مكان بارد أو ثلاجة إذا كان الصيف، استمر في سكب كوب مليء كلما شعرت بالغثيان.

ماء جوز الهند + ليمون + شاي نعناع

مكونات: جوز هند، أوراق النعناع، ملعقة كبيرة عسل، وليمون، كيف تصنع: سيوضح لك هذا المشروب المبرد والمنعش وإزالة السموم كيفية استغلال جودة جوز الهند المليء بالماء بشكل كامل. اكسر جوز الهند والماء في إبريق، الآن، بطريقة نظيفة وصحية، اكشط الدواخل من جوز الهند وتسمى أيضًا اللحم باستخدام الملعقة. سحقها أو اطحنها جيدًا وأضفها إلى ماء جوز الهند أضف الآن النعناع والعسل وعصير الليمون. ارتدي القليل من أوراق البودينا يقلب جيدا ويقدم.