شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي مخاطر التعرض لـ فيروس كورونا للعاملين في مزارع المنك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في غضون عام واحد فقط، تسبب فيروس كورونا في أكثر من 93.8 مليون إصابة مسجلة وأكثر من 2 مليون حالة وفاة.

مفتاح ذلك هو قابلية الانتقال السريع للفيروس، والتي يُعتقد أنها قفزت حاجز الأنواع، من أنواع خفاش حدوة الحصان الصيني ، عبر وسيط غير معروف، ثم على مضيفين من البشر، ثم تم الإبلاغ عن أن العديد من الثدييات الأصغر كانت عرضة للإصابة، بعد ذلك، تم اكتشاف عدوى على نطاق واسع في حيوانات المنك المستزرعة، أولاً في هولندا، ثم أيضًا في الولايات المتحدة والدنمارك ودول أخرى في جميع أنحاء أوروبا.

وكشف تقرير أولي جديد على موقع medRxiv يُبلغ عن مخاطر فيروس كورونا بين العمال في هذه المزارع ، وفي المجتمعات التي تعيش حول هذه المزارع.



مخاطر فيروس كورونا على عمال مزارع المنك

هدفت الدراسة إلى قياس مستويات الفيروس في الهواء في مزارع المنك بأخذ العينات المحمولة، حيث نظر الباحثون أيضًا في الهواء الخارجي ، لفهم انتشار الفيروس في البيئة، كما قاموا بفحص الأسطح والمواد الموجودة في أقفاص المنك ، بحثًا عن تلوث فيروس كورونا.

اكتشف الباحثون الحمض النووي الريبي الفيروسي في كل مزرعة في ثلث العينات على الأقل التي تم جمعها على مدار 6 ساعات لكل منها، وتمثل هذه العينات غبارًا في الهواء يمكن استنشاقه.

وفي المزرعة الثانية ، كانت واحدة من عينتين مدة كل منهما 8 ساعات إيجابية، وكان متوسط ​​التركيز في هذه العينات مرتفع، وأظهر الغبار المستقر وجود الحمض النووي الريبي الفيروسي في أكثر من 80 ٪ من العينات.

وانخفض الحمض النووي الريبي الفيروسي بشكل ملحوظ بمرور الوقت في جميع المزارع ، بمقدار أربعة إلى خمسة أضعاف كل أسبوع، ولم تكن أي من عينات الهواء السكنية إيجابية على مدار سبعة أيام.

في المزرعة الرابعة، التي تم اختبارها في وقت سابق من تفشي المرض، كانت 3 من 6 عينات تم جمعها على مدى ست ساعات لكل منها، وكانت كلتا العينات التي تم جمعها على مدار ثماني ساعات إيجابية، تلوثت العينات الخارجية في مواقع على بعد 1.5 متر من مدخل المزرعة ، وكذلك أبعد من ذلك بكثير، كما تلوثت عينات الغبار المستنشق.

كانت أقفاص المنك ملوثة كلها تقريبا، مثل الفراش، وحوالي نصف عينات البراز، كما تلوثت أكواب الشرب وبعض عينات الطعام المتبقية بحوالي الثلث والعاشر على التوالي.

تؤكد الدراسة وجود تلوث شديد بالحمض الفيروسي سواء في الهواء أو غبار قابل للاستنشاق أو على الأسطح أو ترسيب الغبار، وتشير هذه النتيجة إلى أن العمال في هذه المزارع معرضون لخطر الإصابة بالعدوى ، في حين أن المجتمعات المجاورة معرضة لخطر ضئيل.