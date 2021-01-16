أوامر بعدم مغادرة المنازل بالمناطق الحمراء في إيطاليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، السبت، إن إيطاليا تشدد حاليا من قواعدها المتعلقة بمكافحة كورونا مرة أخرى بسبب ارتفاع الحالات.

وأشار إلى تحديد 3 مناطق على أنها مناطق حمراء وهى الأكثر خطورة ولتسري هذه الإجراءات اعتباراً من الأحد.



وفي المناطق الحمراء الثلاث الجديدة – وهى أقاليم لومباردي وصقلية ومقاطعة بولزانو، التي تتمتع بالحكم الذاتي صدرت الأوامر للسكان بعدم مغادرة منازلهم إن أمكن، باستثناء الذهاب إلى العمل أو شراء سلع البقالة أو لأسباب عاجلة أخرى.

وجرى تصنيف معظم مناطق إيطاليا على أنها منطقة برتقالية أي متوسطة الخطورة، مما يعني حث السكان على عدم مغادرة مدنهم أو بلداتهم، مع إغلاق المتاجر والحانات والمطاعم فيما عدا المحال الكبرى (السوبرماركت).

وكانت الحكومة قد شددت في السابق معايير تصنيف المناطق.

وقامت إيطاليا بتمديد مجموعة من القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك قواعد ارتداء الأقنعة وحظر التجوال الليلي حتى 15 فبراير/شباط المقبل وذلك طبقا لمرسوم وقعه رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، الجمعة.

ولا يزال السفر بين المناطق أو الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي محظورًا إلا لأسباب جوهرية وتظل مناطق التزلج مغلقة أيضًا حتى 15 فبراير/شباط.

ومع ذلك، سيتمكن قطاع من الطلاب من العودة إلى المدارس اعتبارًا من الإثنين، بينما سيستمر تعليم باقي الطلاب عن بعد.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين إغلاق الحانات التي تقدم المشروبات الكحولية بعد الساعة السادسة مساء، ولا يُسمح بزيارات الأسر الأخرى إلا مرة واحدة يوميًا بحد أقصى شخصين، مع استثناء الأطفال دون سن 14 عاما.