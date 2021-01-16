أمريكا تسجل 247 ألف إصابة بكورونا.. وتحذير خطير من سلالة بريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 247,071 إصابةً جديدة، و3683 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، السبت، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 23,440,774 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 390,938 حالةً.



وحذرت السلطات الصحية الأمريكية من خطر تفشي طفرة فيروس كورونا التي تم اكتشافها في ديسمبر الماضي في بريطانيا على نطاق واسع في أراضي الولايات المتحدة خلال فترة قصيرة.

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في تقرير تسجيل 76 إصابة بالطفرة البريطانية من كورونا في 10 من الولايات الأمريكية حتى 13 ديسمبر الماضي.





وأشارت إلى أن الطفرة التي يعتقد أنها ظهرت في سبتمبر الماضي سبق أن انتشرت بوتائر متسارعة في المملكة المتحدة وأصبحت طفرة سائدة من الفيروس التاجي في إنجلترا، بالإضافة إلى انتقالها إلى عشرات الدول الأخرى.

ولفتت مراكز السيطرة على الأمراض إلى وجود مؤشرات متعددة على أن الطفرة المعروفة بـB.1.1.7 تتجاوز باقي تحورات كورونا من حيث القدرة على التفشي، مؤكدة أنها تتوقع أن تنتشر الطفرة البريطانية في الأراضي الأمريكية على وجه السرعة أوائل عام 2021، لتصبح الطفرة السائدة في البلاد في مارس.

وكانت الحكومة البريطانية قد اضطرت أواخر العام الماضي إلى إعادة فرض إجراءات الإغلاق الشامل على خلفية تفشي الطفرة الجديدة من كورونا على نطاق واسع.