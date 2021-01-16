شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يوضح حقيقة دراسة «القلب المفتوح للمدخنين أفضل من غير المدخنين» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن هناك دراسة أمريكية تحدثت بأن عملية القلب المفتوح للمدخنين أفضل من غير المدخنين.

وتابع «موافي»، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء السبت: «هذه الدراسة قلبت الدنيا، لكن من أعلن عن الدراسة لم يستكملها، لان من قام بإجراء عملية القلب المفتوح وهو مدخن قام بإجرائها وعمره 35عامًا، ولكن غير المدخن قام بإجرائها في عمرها الـ75 عامًا».

وشدد على ضرورة إعمال العقل وعدم شرب السجائر، بحجة مقولة: «العمر واحد والرب واحد»، مضيفًا أن المدخن عليه ان يلجأ إلى متخصص لكي يقوم بالتوقف عن التدخين لأنه ليس عادة، ولكنه إدمان.