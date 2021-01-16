شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي آليات انتقال فيروس كورونا داخل مقصورة الطائرة؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام فريق من العلماء الأمريكيين مؤخرًا بتقييم مخاطر الإصابة بفيروس كورونا بين الركاب الموجودين داخل مقصورة الطائرة، حيث تشير النتائج إلى أن خطر انتقال الفيروس المحمول جوًا يكون ضئيلاً خلال الرحلات الطويلة، وذلك وفقًا للدراسة المتاحة حاليًا على موقع ما قبل الطباعة medRxiv *.

منذ ظهوره في ديسمبر 2019، أصاب الفيروس، بالفعل أكثر من 93.8 مليون شخص وأودى بحياة أكثر من 2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

ولاحتواء انتشاره، تم تنفيذ العديد من تدابير التحكم، مثل الإغلاق الإقليمي أو الوطني ببعض الدول، والقيود المفروضة على الحركة أو السفر، والتباعد المادي، وما إلى ذلك، إلى حد ما من قبل الهيئات الحكومية في معظم البلدان.

ونتيجة لذلك، واجه العديد من البلدان أزمات اجتماعية واقتصادية خطيرة، خلال المراحل اللاحقة من الوباء، تم تخفيف إجراءات المكافحة لدعم الاقتصاد والتغلب على الأزمة.



نتقال كورونا فى الطائرات

بعد رفع قيود السفر، تم استئناف خدمات شركات الطيران بين العديد من البلدان، ما يثير تساؤلاً حول مخاطر انتقال الفيروس أثناء السفر، نظرًا لإمكانية انتقال فيروس كورونا عبر الهواء، فمن المتوقع أن يكون خطر الإصابة بالعدوى أعلى في الأماكن المغلقة أو سيئة التهوية.

وبالتالي يُعتقد أن الركاب أو موظفي شركة الطيران المتواجدين داخل مقصورة الطائرة لفترة طويلة من الوقت قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بعدوى كورونا.

في هذه الدراسة ، حاول العلماء تحديد مخاطر الإصابة بفيروس كورونا بين الركاب الذين يسافرون عبر طائرتين كبيرتين (بوينج 767 و777 هيكلا للطائرات).

استخدم الباحثون الكرات المجهرية الفلورية المغطاة بالحمض النووي، لتحليل ترسب جزيئات الهباء الجوي المنبعثة من محاكاة مسافر مصاب بفيروس على وجه التحديد، وقاموا بقياس مستوى الهباء الجوي داخل منطقة التنفس لزملائهم الركاب الذين يجلسون في نفس الصف مع محاكاة الراكب المصاب أو في صفوف أمام أو خلف المصدر.

كما قاموا بإجراء هذه القياسات في مواقع مختلفة داخل الطائرة، وكذلك عن طريق وضع الركاب المصاب في مواقع متعددة.

نتائج الدراسة على نموذج الطائرتين

من خلال قياس النسبة المئوية لتغلغل الجسيمات في مناطق التنفس، لاحظ العلماء أن الحد الأقصى للتعرض يحدث في مقعد بجوار محاكاة الراكب المصاب، وتم العثور على أن مستوى التعرض أقل في المقاعد أمام المصاب، في حين أن المقاعد خلف المصدر تتمتع بمستوى تعرض أعلى.

مع مزيد من التحليل، لاحظوا أن تدفق الملوثات يتجه نحو مؤخرة الطائرة حيث يوجد صمام التدفق.

ووفقًا للنتائج، فإن خطر التعرض في طائرة بوينج 767 أقل من بوينج 777، ومع ذلك، تشترك كلتا الطائرتين في خصائص متشابهة في التعرض للمخاطر.

ولكن يكون تدفق الملوثات باتجاه مؤخرة الطائرة أقل في طائرة بوينج 767، حيث يتم توجيه تدفق الملوثات المنبعثة من المقعد الخلفي نحو الخلف ، بينما يتم ملاحظة التدفق الأمامي للملوثات المنبعثة من المقعد الأمامي الأوسط.

من خلال إجراء تجارب مماثلة باستخدام مصدر إصابة محاكى بأقنعة أو بدون أقنعة ، لوحظ انخفاض بنسبة 15٪ في عدد الجسيمات في التجارب التي أجريت باستخدام قناع.

تشير نتائج الدراسة إلى أنه قد يكون هناك خطر محدود للتعرض للهباء الجوي المحتوي على فيروس كورونا داخل الطائرة، ولكن لوحظ انخفاض مستوى الهباء الجوي في الجزء الخلفي من الطائرة ، مما يشير إلى انخفاض خطر التعرض.

ومع ذلك، من المهم مراعاة أن نتائج الدراسة تستند إلى محاكاة مصدر واحد للعدوى، وبالتالي ، قد تختلف ديناميكيات النقل في الظروف مع العديد من الركاب المصابين، علاوة على ذلك ، تركز الدراسة على الهباء الجوي والجسيمات الصغيرة من 1-3 ميكرومتر، ولم يتم تضمين ديناميكيات انتقال القطرات التنفسية الكبيرة في الدراسة.