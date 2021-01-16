شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد فاكهة الفراولة.. غنية بالألياف وفيتامين "سى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشكل الفاكهة عنصرًا مهمًا فى نظام غذائى متوازن خاصة الفواكه الطازجة فهى تعتبر مصدر للعديد من العناصر الغذائية والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، هذا يعنى أن لها فوائد صحية هائلة، وتعتبر الفراولة واحدة من أهم الفاكهة الغنية بالعناصر الغذائية وتساعد في مقاومة الإصابة بالعديد من الأمراض من بينها فيروس كورونا، وفقًا لما ذكره موقع " timesnownews".

فيما يلى.. نرصد 5 فوائد صحية للفراولة 1- غنية بمضادات الأكسدة

الفراولة مصدر غنى بمضادات الأكسدة التى تساعد على تقليل نشاط الجذور الحرة فى الجسم وبالتالي تُقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض، فهى تعتبر ضمن أفضل 20 نوعًا من الأطعمة التى تحتوى على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، فهى تُقلل من خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي.

2- تعزيز المناعة

تعتبر الفراولة مصدرًا غنيًا بفيتامين "C" الذى يُعزز المناعة التي أصبحت مهمة جدًا لمواجهة جائحة كورونا التى تجتاح العالم حاليًا، لذلك يمكن أن يؤدى تضمين الفراولة فى نظامك الغذائى إلى تهيئة جسمك لمحاربة الأمراض حتى كورونا.

3- بشرة صحية

تحتوى الفراولة على فيتامين سى ومضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على البشرة صحية وشابة، فليس من قبيل الصدفة أن تحتوى معظم ماركات مستحضرات التجميل سواء كانت غسول للجسم أو كريمات ومرطبات على الفراولة لأنها بجانب فوائدها تشتهر برائحتها الجذابة.

4- التحكم بالوزن

الفراولة تحتوى على نسبة قليلة من السعرات الحرارية كما أنها غنية بالألياف، وهذا يجعلها فاكهة مثالية لإضافتها إلى نظامك الغذائى من أجل إنقاص الوزن، حيث أنها تحقق نسبة كبيرة من الشبع.

5- السيطرة على نسبة السكر فى الدم

تعتبر الفراولة مصدر طبيعى للسكر ويمكن استخدامها فى النظام الغذائى لمرضى السكر أيضًا، حيث تساعد نسبة الألياف العالية الموجودة فى الفراولة بالسيطرة على نسبة السكر فى الدم وتمنعها من الارتفاع بشكل كبير.