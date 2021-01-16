شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حقيقة مساعدة الدورة الشهرية في فقدان الوزن وحرق السعرات الحرارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقول خبراء الصحة إنه ليس هناك دليل واضح يؤكد أن النساء بإمكانهن حرق المزيد من السعرات الحرارية خلال فترة الدورة الشهرية، حيث يتأثر هذا الأمر بعدة عوامل مثل العمر والأنشطة اليومية التى تمارسها كل سيدة على حدة والنظام الغذائى المتبع، وفقًا لما ذكره موقع "insider".

من جانبها، تقول أستاذة الصحة جوديا هورتون بجامعة "جورجتاون" ومقرها العاصمة الإمريكية واشنطن، إنه ليس هناك ما يؤكد أن النساء يحرقن المزيد من السعرات الحرارية خلال فترة الحيض، قد يحرق بعض النساء سعرات حرارية خلال الدورة الشهرية ولكن قد لا يحدث ذلك مع آخرين.

وأشارت دراسة أجريت في عام 2015 إلى أنه إذا واجهت النساء زيادة فى الوزن يكون ذلك قبل فترة الدورة الشهرية مباشرة وليس أثناء الحيض.

وتؤكد هورتون على أهمية التمارين الرياضية للنساء قبل وخلال فترة الحيض، موضحة أيضًا أنه ليس هناك ما يثبت بأنها تساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية، التمارين الرياضية لها فوائد عدة خاصة قبل فترة الحيض، حيث تخفف من التقلصات واحتباس الماء وتدفق مادة "الإندورفين" الكيميائية التى يفرزها المخ وتساعد على زيادة الشعور بالرضا والرفاهية خلال الدورة الشهرية.

فيما تشير طبيبة أمراض النساء الأمريكية، أليسا دويك، إلى هناك دراسات تفيد بإمكانية النساء حرق المزيد من السعرات الحرارية قبل أسبوعين من بداية الحيض، أى الفترة بين التبويض وبداية الدورة الشهرية، والمعروفة باسم المرحلة "الأصفرية".

توضح دويك أنه من المنطقى أن تحرق النساء المزيد من السعرات الحرارية خلال المرحلة الأصفرية خاصة عندما يرتفع هرمون الاستروجين، مضيفة: "تم ربط نقص نسبة هرمون الاستروجين بقضايا التمثيل الغذائى والسمنة لدى النساء فى سن اليأس وهو ما يقلل نسبة الحرق فى هذه المرحلة العمرية، لذلك فإن زيادة هرمون الاستروجين يمكن أن تكون مرتبطة بارتفاع معدل حرق السعرات الحرارية بالجسم".