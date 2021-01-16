شكرا لقرائتكم خبر عن احذر الإصابة بالاكتئاب فى زمن الكورونا بسبب إدمان العمل وقلة النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت دراسة حديثة أن مدمنى العمل الذين يوصفون بأنهم أشخاص لديهم حاجة دائمة للعمل المستمر لا يمكن السيطرة عليها، هم أكثر عُرضة للإصابة بالاكتئاب والنوم عدد ساعات أقل وفقًا لما ذكره موقع " foxnews".

وأجرت المجلة الدولية لأبحاث البيئة والصحة العامة دراسة على عادات 187 عاملًا فرنسيًا وتبين أن الوظائف التى تتطلب مجهود أكبر يكون العاملين بها أكثر عُرضة للإصابة بالاكتئاب 5 أضعاف غيرهم من العاملين.

وأوضحت الدراسة أن الأشخاص مدمنى العمل هؤلاء يقضون سبع ساعات أسبوعيًا إضافية مقارنة بغيرهم من العاملين العاديين، حيث يفرطون فى العمل بطريقة غير مطلوبة أو متوقعة، وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن مدمنى العمل يستغرقون عدد ساعات أقل من النوم مقارنة بغيرهم وهو ما يزيد احتمالية اصابتهم بالاكتئاب.

وفقًا لدراسة أجراها المكتب الوطنى للبحوث الاقتصادية الأمريكى فى شهر يوليو الماضى، فإن الأمريكيين يعملون لساعات أطول وسط جائحة كورونا، لمدة 48.5 دقيقة فى المتوسط ​خلال فترة ما بعد الإغلاق مقارنة بما كانوا يعملون قبل الوباء.

وأشارت الدراسة إلى أن الساعات الطويلة التى يقضيها المواطنين الأمريكيين فى العمل تتزامن مع انخفاض فى الصحة العقلية لديهم، موضحة أن 76٪ من الأمريكيين صحتهم العقلية كانت ممتازة أو جيدة فى استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" وهى شركة تحليلات واستشارات أمريكية، في الشهر الماضى، حيث شهدت انخفاض 9 نقاط عنها فى عام 2019.