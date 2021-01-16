إن كنت تعاني من الصداع المزمن.. هذه الأغذية ستساعدك في التغلب عليه

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 يناير 2021 10:21 مساءً - تشير الكثير من الدراسات أن أكثر أنواع الصداع شيوعًا هي الصداع النصفي وصداع التوتر وصداع الجيوب الأنفية.

وفيما يعتبر الصداع غير ضار نسبيًا، إلا أنه وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون مؤشرا على مشاكل صحية خطيرة مثل السكتة الدماغية وأورام المخ أو تمدد الأوعية الدموية.

يمكن السيطرة على الصداع وتخفيفه بعدة طرق، منها الطعام وطبيعة ما يتم تناوله، ومن هذه الأطعمة:

أولا: الموز.. هو الحل الأكثر شيوعًا والأسهل لمقاومة الصداع، نظرًا لغناه بالبوتاسيوم والماغنيسيوم، وبالتالي يساعد في الحفاظ على توازن جيد للشوارد في الجسم، ويطلق الأوعية الدموية ويقلل الصداع.

ثانيا: القهوة.. ولكن بشرط أن تكون بكميات صغيرة، لأن شربها يمكن أن يسبب الصداع لبعض الأشخاص، في حين أن بعض القهوة يمكن أن توفر راحة فورية من آلام الخفقان، وبما أن القهوة مدر للبول، فعند تناولها بكميات كبيرة، فإنها تسبب الجفاف وقد تزيد من الصداع.

ثالثا: اللوز.. فهو أحد الأطعمة الصحية للصداع، لغناه بالماغنيسيوم، ويمكن أن يساعد في تهدئة الصداع عن طريق استرخاء الأوعية الدموية.

رابعا: البطاطا المخبوزة: هذا من أفضل الأطعمة لتهدئة الصداع، لغناها بالبوتاسيوم، من حيث أنه أحد الطرق للمساعدة في تخفيف الصداع.

خامسا: السبانخ.. فالخضروات الورقية هي مصدر غني بالماغنيسيوم، وهو فعال في علاج الصداع النصفي، حيث تشير الدراسات إلى أن الماغنيسيوم له خصائص قوية في تخفيف الصداع النصفي، والتي يمكن الاستفادة منها عن طريق تناول كوب من السبانخ المسلوق عندما تشعر بألم نابض في رأسك.

سادسا: بذور الكتان.. فهي علاج شائع للصداع لغناها بالأوميغا 3، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الألم المرتبط بالصداع النصفي، نظرًا لأن العديد من حالات الصداع تنتج فقط عن الالتهابات، ولذا فإن اتباع نظام غذائي غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن يساعد في تهدئة الصداع.

سابعا: البروكلي.. وهو من الخضروات ليس فقط الصحية بشكل عام، ولكنها أيضًا مصدر منخفض للحساسية ومصدر غني بالماغنيسيوم، وتناول البروكلي المسلوق أو المطهو ​​على البخار مع رشة من الفلفل الحار يخلص من الصداع النصفي.

ثامنا: الحليب قليل الدسم.. حيث يعتبر من أفضل الأطعمة التي تساعد على تقليل الصداع، خاصة إذا كان الجفاف هو سبب هذا الصداع، فيمكن أن يساعدك الحليب قليل الدسم بشكل أفضل.

ويحتوي الحليب منزوع الدسم أيضًا على الكالسيوم والبوتاسيوم اللذين يتحكمان في تأثيرات الصوديوم ويبقيان مستويات ضغط الدم تحت السيطرة، مما يمنع ظهور الصداع.

تاسعا: السمك الدهني.. مثل سمك السلمون والتونة فهما من أفضل الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تقليل الصداع نظرًا لوجود أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامينات ب مثل بي 6 وبي12،.

كما أن المأكولات البحرية عموما هي مصدر غني لأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في تقليل التهاب الدماغ.

عاشرا: الخبز المحمص… حيث يؤدي تناول القليل جدًا من الكربوهيدرات إلى حدوث صداع لأن الدماغ والجسم لا يحصلان على ما يكفي من الجليكوجين مما يؤدي إلى صداع.

ولذلك لابد للحفاظ على توازن الكربوهيدرات في جسمك من تناول الخبز المحمص من الحبوب الكاملة، حيث تؤدي زيادة الكربوهيدرات الصحية إلى تحسين مزاجك.

كذلك فإن تناول الحبوب الكاملة الليفية لن يمنحك الكثير من الألياف الغذائية فحسب، بل يساعد في تقليل الصداع أثناء فترات الدورة الشهرية، بالنسبة للنساء.