1240 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية, 1240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 458865.

وأشارت وزارة الصحة المغربية، السبت، إلى أنها سجلت 23 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 7911، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى433937.

وكانت الحكومة المغربية قررت تمديد فترة العمل بالتدابير التي تمَّ إقرارها الأربعاء 23 ديسمبر/كانون الأول 2020 لمدة أسبوع إضافي.

وبدأ الأسبوع الجديد من الأربعاء 13 يناير/كانون الثاني الجاري عند الساعة التاسعة مساء حتى الأربعاء 20 من الشهر نفسه.

وبحسب بيان للحكومة المغربية، وصل ”الخليج 365” نسخة منه، فإن هذا التمديد يوازيه إبقاء على الإجراءات الاحترازية المعمول بها، من تباعد اجتماعي وإجبارية لارتداء الكمامة.

بالإضافة إلى "إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء"، و"حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة"، مع "منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة؛ وسيتم الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا".

وبررت الحُكومة المغربية خُطوتها هذه بـ"التطور الوبائي لفيروس كورونا على الصعيد العالمي، وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس في بعض الدول المجاورة".