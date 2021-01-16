لبنان يسجل 5872 إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجّل لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية, 5872 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 249158 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان، السبت, أن إجمالي عدد حالات الشفاء منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 151027 حالة.



وارتفع عدد الوفيات إلى 1866 حالة بعد تسجيل 41 حالة وفاة جديدة.

وأعلن لبنان في 4 يناير/كانون الثاني الجاري عزلا عاما تاما لثلاثة أسابيع يشمل حظر تجول ليليا بهدف الحد من زيادة في الإصابات بفيروس كورونا تهدد بتجاوز قدرة المستشفيات الاستيعابية في بلد يواجه بالفعل أزمة مالية حادة.