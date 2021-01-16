شكرا لقرائتكم خبر عن طفل أمريكى يتعرض لمضاعفات نادرة بعد إصابته بكورونا أبرزها التهابات القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مستشفى بيتسبرج للأطفال بالولايات المتحدة، حالة لطفل صغير لا يتجاوز 11 عامًا من عمره، بعد إصابته بمضاعفات شديدة إثر معاناته بفيروس كورونا، الذى أدى إلى وقوعه ضحية لعرض جانبي نادر من الفيروس، بعد اصابته بالتهاب بالقلب وإحمرار دائم بالعينين، طبقًا لتقرير نشر في صحيفة الديلى ستار.





وكشف الفريق الطبي أن الطفل "أوليفر شولتز" عانى من متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة، التي تكون ناتجة من الإصابة بفيروس كورونا، وهي حالة تؤدي إلى التهاب شديد في أجزاء الجسم المختلفة، لكنه تعضر لمضاعفات نادرة بعد أن تحولت يد الطفل إلى اللون الأحمر، واصيبت عيناه بتراكم دموى غير معروف علميا.

واضطر الطاقم الطبي بالمستشفى إلى تحويل الطفل للعناية المركزة، خوفًا من حدوث مضاعفات أخرى تودى بحياته، خاصة أن الالتهاب المتعددة قد يؤثر على العديد من الأعضاء الهامة مثل القلب والرئة والكلى، ويمكن أن يتسبب أيضًا في تهيج الدماغ والجلد والعيني.

وكان الفيروس التاجى هاجم أعضاء الطفل المصاب بشراسة، حيث ظل يعانى من طفح جلدى في كامل جسده، حيث استغرقت رحله علاجه فترة طويلة، وقد توقع الأطباء أنه يحتاج لقرابة 6 أشهر حتى يشفى قلبه من الالتهاب الناتج عن الاصابة بالفيروس.





وكانت دراسة بريطانية أكدت أن الحالة الالتهابية التي تصيب الأطفال أثناء الوباء مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا، واكتشف الباحثون في كلية كوليدج لندن، أن متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة لدى الأطفال (MIS-C)، قد يظهر على شكل طفح جلدي وحمى وألم في البطن ويرتبط بعدوى سابقة بنفس الفيروس.