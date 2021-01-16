شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الهندية المنتجة للقاح كوفاكسين تتعهد بدفع تعويضات حال وقوع آثار جانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة بهارات بيوتيك Bharat Biotech الهندية، التي تلقت أمر شراء حكوميًا لتوريد 55 جرعة من لقاح كوفاكسين لفيروس كورونا Covaxin، إن الشركة ستدفع تعويضات في حالة حدوث أي آثار جانبية خطيرة بعد تلقي اللقاح، بحسب ما ذكرت جريدة "إنديان إكسبريس" الهندية.





وفي نموذج الموافقة الذي سيوقعه متلقي اللقاح، قالت شركة بهارات: "في حالة حدوث أي أحداث سلبية أو خطيرة ، سيتم تزويدك بمعايير رعاية معترف بها طبياً في المراكز / المستشفيات المعينة والمعتمدة من قبل الحكومة."

وجاء في نموذج الموافقة: "سيتم دفع التعويض عن الحدث الضار الخطير من قبل الشركة في حالة ما إذا ثبت أن الأثر الجانبي مرتبط سببيًا باللقاح".

في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من التجارب السريرية ، أظهر Covaxin القدرة على مكافحة فيروس كورونا ومع ذلك، لم يتم بعد إثبات الفعالية السريرية للقاح ولا يزال قيد الدراسة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ، كما قال صانع اللقاح .

وجاء في نموذج الموافقة: "من المهم تقدير أن تلقي اللقاح لا يعني أنه لا يلزم اتباع الاحتياطات الأخرى المتعلقة بكورونا".

وفقًا لأحد خبراء الصناعة، فإن الشركة مسؤولة عن دفع تعويضات للأشخاص في حالة حدوث آثار جانبية خطيرة حيث يتم إعطاء اللقاح أثناء إجراء التجربة السريرية.

ومنحت سلطة الترخيص المركزية الإذن ببيع أو توزيع Covaxin للاستخدام المقيد في حالات الطوارئ للمصلحة العامة كتحذير وفير، في وضع التجربة السريرية.