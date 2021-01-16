رقم قياسي لإصابات كورونا في إندونيسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت إندونيسيا أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالي.

يأتي هذا في الوقت الذي تتأهب فيه الحكومة الإندونيسية للبدء في برنامج التطعيم الشامل ضد مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس في الأسبوع الحالي.



وأعلن أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا عن تسجيل 12 ألفا و818 حالة إصابة جديدة في الأربع والعشرين ساعة حتى منتصف نهار الجمعة، وهي أكبر نسبة منذ بدء تفشي المرض.

ووصل إجمالي عدد الإصابات إلى 882 ألفا و418 حالة، بينما توفي نحو 238 شخصا خلال نفس الفترة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 25 ألفا و484 حالة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء السبت، أن إندونيسيا ربما تسمح للأشخاص الذين تم إعطائهم اللقاح بالسفر جوا دون اختبارات للكشف عن كوفيد- 19.