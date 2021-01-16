فايزر تزف بشرى بعد إعلان تأخير لقاحات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مجموعة فايزر بالشراكة مع مختبر بيونتك، السبت، خطة من شأنها أن تسمح بالحدّ من مدة تأخير تسليم لقاحات كورونا إلى أسبوع فقط.

يأتي هذا في وقت تخشى أوروبا تباطؤ تسليم الجرعات لمدة "ثلاثة أو أربعة أسابيع".



وقالت الشركتان في بيان مشترك أن "فايرز وبيونتك طوّرتا خطة ستسمح برفع قدرات التصنيع في أوروبا وتزويد عدد أكبر من الجرعات في الفصل الثاني" من العام.

وأضافتا: "سنعود إلى الجدول الزمني الأساسي لعمليات التسليم في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من أسبوع 25 يناير/كانون الثاني، مع زيادة عمليات التسليم بدءاً من أسبوع 15 فبراير/شباط".

وأشارت المجموعتان إلى أنه "من أجل القيام بذلك، باتت بعض التعديلات على عملية الإنتاج ضرورية".

وكانت فايزر وبيونتك حذرتا، الجمعة، بشكل غير متوقع من أنهما لن تتمكنا من تسليم دول الاتحاد الأوروبي، حتى مطلع فبراير/شباط، الكميات المتفق عليها أسبوعياً.

وتحدثت برلين عن خفض الوتيرة لمدة تراوح بين "ثلاثة وأربعة أسابيع".

وفي بيانهما الأخير، أوردت الشركتان أن مصنعهما في بورز (بلجيكا) "سيشهد خفضاً موقتاً لعدد الجرعات المنتجة الأسبوع المقبل".