شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تحديث منصة مدرستي للعام الدراسي الثاني وأهم مزايا تطبيق تيمز (رابط التسجيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع قرب موعد بداية الفصل الدراسي الثاني فى المملكة العربية السعودية، يهتم كلا من الطلاب وأولاء الأمور بالاضافة الى المعلمين، بالبحث عن التحديثات والاخبار الخاصة بالفصل الدراسي والعملية التعليمية، التى تأثرت بتداعيات فيروس كورونا، خاصة مع التطورات التي حدثت في التيرم الأول.

وكانت وزارة التعليم السعودية، قد أعلنت مساء الأربعاء الماضي، استمرار التعليم عن بعد للفصل الدراسي الثاني في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني عبر منصة مدرستي حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني.

وبدأت اهتمامات أولياء الأمور والطلاب والمعلمين بكل ما يتعلق بمنصة مدرستي وتطبيق تيمز لمتابعة الدراسة عن بعد، حتى الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني.

ما هى منصة مدرستى؟

منصة مدرستي، نظام تعليم إلكتروني عن بُعد تم أطلاقة من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وتتيح المنصة، الكثير من الخدمات التعليمية إلاكترونية لتسهيل تحقيق الأهداف التعليمية على كلا من الطلاب والمعلمين. والمنصة تعتبر محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب، بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المُعلّم.

التحديث الجديد فى منصة مدرستى

تم تحديث منصة مدرستي للعام الدراسي الثاني، بأن يتيح للمعلم أمكانية أعداد الجداول المدرسية عبر منصة مدرستي، وتغير أيقونة الدروس إلى الحصص الإضافة مع جدولة الدروس إلى أسبوع واحد.

أيضًا تمت اضافة 45 ألف مصدر تعليمي مختلف، من فيديوهات مرئية، وتوفير التفاعل بين المعلم والطالب، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

تحميل تطبيق توكلنا

تحميل برنامج توكلنا أصبح مهماً اليوم بعدما تم توفير خدمة توكلنا مدرستي، لذلك أصبح تحميل برنامج توكلنا من الخطوات الهامة التى من خلالها ستتمكن فى تحميل واستخدام تطبيق مدرستى.

تحميل تطبيق توكلنا اندرويد

يتمّ تنزيل برنامج منصة توكلنا للاندوريد عن طريق الانتقال إلى صفحة البّرنامج على متجر التّطبيقات مباشرة، من خلال الضغط هنــــــــــــا ثم الضغط على أيقونة التحميل.

تحميل تطبيق توكلنا للايفون

يمكننا تحمّيل برنامج منصة توكلنا للأيفون على جميع هواتف الايفون التي تعمل بنظام (IOS) من خلال الضغط على هذا الرابط.. اضغط هنــــــــــــــــــا

خطوات التسجيل على منصة مدرستي عبر توكلنا

أقرت وزارة التعليم السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية إمكانية تفعيل حساب منصة مدرستي للتعليم عن بعد عبر تطبيق نظام توكلنا، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

- تشغيل التطبيق على هاتفك الذكي.

- الدخول لتبويب حسابي .

- الضغط على بيانات منصة مدرستي.

- إختيار اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به.

- اضغط على كلمة (إرسال) للحصول على معلومات الدخول للمنصة.

- قم بالانتظار حتى يتم وصول المعلومات.

- الانتقال بعد ذلك، إلى منصة مدرستي وتسجيل الدخول عبر حساب مايكروسوفت اوفيس.

بعد اتمام الخطوات السابقة، يمكن تسجيل الطالب حضور في المنصة بكل سهولة. وبعد الدخول إلى المنصة يجب على الطالب اختيار الدرس الخاص به ثم الضغط على "حضور" الموجودة بجانب الدرس.

تطبيق تيمز Teams:

تطبيق مدرستى لم يكن الاختيار الوحيد أيضا فى هذه الظروف الراهنة بسبب فيروس كورونا، تم استخدام تيمز مؤخرًا داخل المملكة العربية السعودية، بشكل واسع للتعلم عن بعد في المدارس.

وتطبيق تيمز هو أحد البرامج التي صممتها شركة مايكروسوفت خصيصًا للشركات والمؤسسات لمساعدتها على تنظيم جميع اتصالاتها عبر الإنترنت وأعمال المشاريع المشتركة، ويمنح المستخدمين طريقة كاملة لإجراء الاجتماعات عبر الإنترنت.

ويتوفر تيمز في إصدارات 32 و64 بت لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، وكذلك إصدارات خاصة لأجهزة Mac وiPhone وAndroid وWindows Phone، يعتمد على نظام الدردشة في Office 365.

رابط تحميل تطبيق تيمز:

دعت وزارة التعليم السعودية،الطلاب إلى تحميل تطبيق تيمز لتسهيل حضور الفصول الافتراضية في الجدول الدراسي.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر": “استعدادًا لتجربة متميزة في التعليم عن بعد، وحضور الفصول الافتراضية حسب الوقت المحدد في الجدول الدراسي؛ حمّل تيمز على جهازك”.

وأضافت وزارة التعليم أنه يمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي: اضغط هنــــــــــــــــا