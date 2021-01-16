شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأمهات لأكثر من طفل يعانين من اضطرابات النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة من جامعة ماكجيل الكندية أن الأمهات اللائي لديهن أطفال متعددون أبلغن عن نوم متقطع أكثر من الأمهات طفل واحد ولكن لا يبدو أن عدد الأطفال في الأسرة يؤثر على نوعية نوم الآباء، وفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية.

وشارك في الدراسة 111 من الوالدين (54 زوجًا و 3 أمهات من أسر وحيدة الوالد) في الدراسة المنشورة في مجلة أبحاث النوم.

وأكد الباحثون أن التوتر في العلاقة الزوجية قد يحدث إذا كانت رعاية الأطفال من جانب واحد ولم تتم مناقشتها بشكل تعاوني بين الأبوين.

وفقًا للباحثين ، قد تكون التدخلات التي طورها مقدمو الرعاية الصحية والتي تستهدف التوزيع المتساوي لمهام رعاية الأطفال في النهار والليل مفيدة.

ويهدف الباحثون إلى شرح الاختلافات بين الأمهات والآباء ، وتحديد سبب إصابة الأمهات اللائي لديهن أكثر من طفل بنوم أسوأ.

وكشفت دراسة بحثية لجامعة أوتاوا الكندية أن اضطرابات النوم تؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والتوتر لدى المراهقين، وأكدت الدراسة أن اضطراب النوم المزمن خلال فترة المراهقة يمكن أن يؤدى إلى الاكتئاب لدى كل من الذكور والإناث ويغير تفاعل الإجهاد لدى الإناث.