شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش زعل..الاكتئاب والتوتر يضعفان جهاز المناعة ويقللان فعالية لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بعد شهور من الترقب ، بدأ أخيرًا إعطاء لقاحات فيروس كورونا الأولى في المملكة المتحدة الشهر الماضي ، مما أثار الآمال في أن نهاية الوباء قد تكون في الأفق أخيرًا، لكن دراسة جديدة حذرت من أن بعض العوامل قد تقلل من فعالية لقاحات كورونا لبعض الأشخاص.

وحسب ما نشرته الديلى ميل البريطانية حذر الباحثون من أن الاكتئاب والتوتر والشعور بالوحدة يمكن أن يضعف قدرة الجسم على تطوير استجابة مناعية للقاحات، ولحسن الحظ ، يعتقد الفريق أنه قد يكون من الممكن تقليل هذه الآثار السلبية بإجراءات بسيطة مثل التمارين والنوم.

وأظهرت الدراسات السابقة أن حالات الصحة العقلية يمكن أن تضعف جهاز المناعة في الجسم وتقلل من فعالية بعض اللقاحات، الآن ، وكشف باحثون من جامعة ولاية أوهايو أن الأمر نفسه يبدو صحيحًا بالنسبة للقاح الفيروس.

وقالت أنيليس ماديسون ، طالبة دكتوراه في علم النفس الإكلينيكي والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "بالإضافة إلى الخسائر المادية للفيروس، فإن الوباء يتأثر بعنصر الصحة العقلية المقلق بنفس القدر، مما يسبب القلق والاكتئاب".

ويمكن أن تؤثر الضغوط العاطفية مثل هذه على جهاز المناعة لدى الشخص، مما يضعف قدرته على درء العدوى، وتلقي الدراسة الجديدة الضوء على فعالية اللقاح وكيف يمكن للسلوكيات الصحية والضغوط العاطفية أن تغير قدرة الجسم على تطوير استجابة مناعية، المشكلة هي أن الوباء في حد ذاته يمكن أن يضخم عوامل الخطر هذه، تعمل اللقاحات عن طريق تحفيز جهاز المناعة ، مما يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة تستهدف مسببات أمراض معينة.

ويقترح الباحثون أن الإجراءات البسيطة يمكن أن تساعد في تحسين فعالية اللقاح للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب أو الشعور بالوحدة أو التوتر،تتمثل إحدى الإستراتيجيات في الانخراط في تمرين قوي والحصول على نوم جيد ليلاً قبل التطعيم بـ 24 ساعة ، وفقًا للباحثين.

وقد يساعد ذلك جهاز المناعة لديك على العمل بأقصى أداء، مما يضمن أفضل وأقوى استجابة مناعية في أسرع وقت ممكن، وأضافت ماديسون: "تشير الأبحاث السابقة إلى أن التدخلات النفسية والسلوكية يمكن أن تحسن استجابة اللقاح. حتى التدخلات قصيرة المدى يمكن أن تكون فعالة".