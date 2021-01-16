شكرا لقرائتكم خبر عن ولاية أمريكية تعطي الأولوية للمدخنين للحصول على لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ولاية نيوجيرسي الأمريكية أنها ستبدأ في تطعيم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وظروف صحية تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا، بما في ذلك المدخنين، وسيؤدي القرار إلى وضع مليوني مدخن سجائر في الولاية في مقدمة الحاصلين على اللقاح، جنبًا إلى جنب مع الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية أخرى عالية الخطورة، بما في ذلك السمنة ومرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

وقالت دونا ليوسنر، مديرة الاتصالات بوزارة الصحة بولاية نيوجيرسي: "النيكوتين هو أحد أقوى أنواع الإدمان فالتدخين يعرض الأفراد لخطر أكبر للإصابة بمرض أكثر خطورة إذا أصيب الشخص الذي يدخن بكورونا فإنه يصبح مريضًا بشكل أسرع".

وأضافت: "هدفنا هو إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح وتعزيز التطعيم بين الفئات الأكثر عرضة للخطر".





نيوجيرسي يمكن للمدخنين تلقي التطعيم قبل المعلمين

ويعني قرار نيوجيرسي بتوسيع مجموعة أولويات اللقاح الخاصة بها أن المدخنين مؤهلين الآن للحصول على التطعيم إلى جانب العاملين في مجال الرعاية الصحية وضباط الشرطة ورجال الإطفاء والمقيمين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر.

وهذه الخطوة أيضًا تجعل الناس لديهم تاريخ أو ممارسة حالية لتدخين السجائر قبل المعلمين وموظفي النقل العام في الولاية.

ووفقًا لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، يجب أن يكون العاملون الأساسيون من بين أولئك الذين يليهم في الصف على الرغم من أن الولايات الفردية تقرر في النهاية كيفية توزيع مخصصات اللقاحات الخاصة بها ولايات مثل نيويورك تقوم بالفعل بتلقيح المعلمين.