شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تقدم «أذكى قناع فى العالم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت شركة «راذر» (Razer) العالمية لتصنيع أجهزة الألعاب من تطوير ما تقول إنه «أذكى قناع وجه فى العالم» مزود بميكروفون مدمج. وأوضحت الشركة خلال عرض النموذج الأولى، الذى تم الكشف عنه فى المؤتمر السنوى للمنتجات التكنولوجية الاستهلاكية (CES)، لعام 2021. أن القناع يُضخِم صوت المستخدمين لمنع الكلام المكتوم نتيجة ارتداء الأقنعة العادية.

وأوضحت الشركة أن القناع نفسه مصنوع من البلاستيك الشفاف، مما يعزز القدرة على قراءة الشفاه والتقاط إشارات الوجه. ورغم أن القناع الشفاف ليس ابتكاراً فى حد ذاته، إذ يوجد الكثير منه فى الأسواق، فإن الشركة تقول إن الجديد الذى تضيفه إلى القناع هو «وضع الإضاءة المنخفضة» ما يعنى أن الجزء الداخلى من القناع يضىء تلقائيا فى الظلام، فينير منطقة الفم، «ما يسمح للمتحدث بالتعبير عن نفسه بوضوح بغض النظر عن ظروف الإضاءة»، حسبما تقول (Razer).

ويشتمل القناع كذلك على خاصية التهوية النشطة التى تُمكِّن من إطلاق الزفير الدافئ الصادر عن المستخدم وإدخال الهواء البارد. وتقول الشركة إن القناع مصنف على أنه قناع جراحى من فئة (N95) حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى» والتى قالت إنها لم تراجع المنتج.

وردا على التساؤلات التى أثيرت حول إمكانية ارتداء القناع وداخله كل تلك التكنولوجيا، قالت الشركة إن مادة السليكون المصنوع منها القناع تناسب الوجه وتحافظ على راحته، وتمنع القناع نفسه من ملامسة الفم أو الاحتكاك به، وتضيف أن حلقات الأذن السميكة تجعل الضغط على الأذنين أقل.

وأشارت «بى بى سى» إلى أن التقنية الجديدة للقناع، تحديدًا تقنية تضخيم الصوت (Voiceamp) الحاصلة على براءة اختراع تعد أهم خواص القناع تقدما من الناحية التكنولوجية.

غير أن القناع ليس مطروحاً للبيع فى الوقت الراهن، وقالت الشركة المطورة فى تصريحات صحفية إن طول عمر أجهزة التهوية المزود بها القناع لاتزال قيد الاختبار وكذلك معرفة الفترة الزمنية المطلوبة لتغيير المرشحات (الفلاتر).